Iohannis va desemna noul premier... după Crăciun

Consultările privind desemnarea viitorului premier al României s-au încheiat, însă președintele Klaus Iohannis a amânat anunțarea deciziei pe care a luat-o pentru după Crăciun. Fără nicio explicație. Majoritatea parlamentară formată din PSD, ALDE și UDMR a acceptat cu pasivitate agresivă tărăgănarea impusă de șeful statului și a avertizat Guvernul Cioloș ca în această perioadă de interimat să se limiteze la gestionarea problemelor curente, fără a lua decizii pe termen mediu sau lung. Avertismentele au venit pe fondul faptului că ar exista informații cu privire la numeroase manevre de culise care s-ar desfășura în prezent la Palatul Victoria.

După mai bine de o oră de la încheierea consultărilor cu partidele parlamentare, care s-au desfășurat pe parcursul a două zile, președintele României, Klaus Iohannis a anunțat joi, la ora 14.00, că ne mai lasă puțin să așteptăm desemnarea premierului. Nu îl interesează că întârzie constituirea bugetului național, care e condiționată de formarea noului Guvern. Deși există o majoritate parlamentară formată, care a nominalizat un candidat la funcția de premier, Iohannis nu a desemnat premierul, ci a amânat decizia, în mod surprinzător, cu alte câteva zile, pe motiv că a primit o a doua nominalizare (Eugen Tomac) de la partidul singur și ultra-minoritar al lui Traian Băsescu (care abia a depășit pragul electoral) - PMP. Cel mai surprinzător este faptul că Iohannis nu a simțit nevoia să ofere vreo explicație pentru amânarea deciziei, în condițiile în care se întruniseră toate elementele pentru desemnarea noului premier sau respingerea propunerii noii majorități formate în Parlament prin colaborarea dintre PSD, ALDE și UDMR, majoritate care susține declarat nominalizarea lui Sevil Shhaideh pentru funcția de premier.

Discuțiile privind formarea Guvernului, amânate

Tărăgănarea propusă de Iohannis a fost primită cu resemnare și o oarecare agresivitate pasivă în tabăra PSD - ALDE. "Am luat notă de anunţul preşedintelui cu privire la posibila desemnare a unui premier după Crăciun. Noi, la Parlament, ne-am organizat în aşa fel încât în 48 de ore am finaliza toate procedurile. Noi eram pregătiţi ca astăzi (joi, n.r.) să fie făcut anunţul, pentru a avea Parlamentul pregătit pentru audierea miniştrilor şi votarea Guvernului. Îmi pare rău că nu a fost făcut anunţul astăzi. Am înţeles şi că doreşte mai multe discuţii domnul preşedinte. Fiecare cu ritmul lui", a spus preşedintele Camerei Deputaţilor. El a mai declarat că discuţiile pentru formarea Guvernului, pe care PSD şi ALDE trebuiau să le poarte în cursul zilei, imediat după anunţul şefului statului, se amână, el arătând că nu vor fi duse negocieri până nu va fi desemnat premierul. "Eram pregătiţi să le finalizăm (discuţiile cu ALDE -n.r,) azi, după anunţ. Acum o să le amânăm pentru că nu vreau să purtăm discuţii până nu vedem premierul desemnat, categoric", a spus Dragnea. Invitat să comenteze posibilitatea suspendării preşedintelui Iohannis în cazul în care nu va desemna premierul propus de PSD - ALDE, Dragnea a răspuns: "Aşteptăm să vedem ce propunere face. Dacă o va numi pe doamna Shhaideh, nu are sens o asemenea discuţie".

Dragnea a mai spus, răspunzând unei întrebări, că orice lider sau membru PSD care va accepta o eventuală propunere a preşedintelui Iohannis de a fi premier desemnat, în afară de Sevil Shhaideh, va fi exclus imediat din partid.

Cabinetul Cioloș, avertizat să se limiteze la gestionare administrativă în interimat

La rândul lui, președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că perioada aceasta de interimat și de nefuncționare cu puteri depline a Guvernului trebuie să se scurteze cât mai mult. El a adăugat că, în prezent, Guvernul are atribuții limitate: "Suntem într-o situație anormală, cu un Guvern care este practic cu puteri limitate și sigur că trebuie să depunem eforturile ca lucrurile să reintre în normal, adică pe baza alegerilor, pe baza votului dat de cetățeni, noul Parlament să se constituie, să se alcătuiască și Guvernul să pornească la treabă", a subliniat acesta. De asemenea, președintele Senatului a subliniat necesitatea ca actualul Executiv "să se rezume numai la gestionarea treburilor curente". "Conform Constituției, nu mai au voie să ia decizii majore. Am auzit că există această tentație, că sunt anumite presiuni. Deci Guvernul trebuie să fie foarte atent la ceea ce face în această perioadă pentru că el, în momentul acesta, este practic lipsit de orice fel de legitimitate", a mai spus Tăriceanu.

Băsescu, declarații rușinoase la Cotroceni

Cele mai scandaloase declarații în acest context au venit de la Traian Băsescu, așa cum era și de așteptat. Deși a copilărit în fostul Basarabi, în prezent Murfatlar (localitate cu numeroși musulmani), și cunoaște personal modul armonios în care coabitează în Dobrogea de sute de ani majoritatea română sau creștină și minoritarii turci, tătari sau musulmani (pentru a acoperi și latura etnică, și pe cea religioasă), Băsescu a lansat aluzii scandaloase la religia constănțencei Sevil Shhaideh, mergând până la a afirma că ar urma instalarea în România a unui sistem islamist de genul celui din Iran. Declarațiile sale au început prin a recunoaște calitățile persoanei nominalizate de PSD pentru funcția de premier: "Are reputație excepțională în comunitatea turco-tătară, în Dobrogea, de unde vine. Are un unchi plecat în Statele Unite, un profesor de foarte largă recunoaștere, care a rămas și legat de locul nașterii lui de Babadag. Are un soț care a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii din Siria, dar reputația profesională a domniei sale este excepțională, în comunitate", însă a afirmat că experiența ei politică este zero. Pentru ca apoi să lanseze bomba: "România n-ar trebui să treacă la o conducere de stil islamist, cum e Iran". Așteptăm reacții ale autorităților în domeniul discriminării.