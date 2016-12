Iohannis versus Croitoru

Atît premierul desemnat de Traian Băsescu, Lucian Croitoru, cît şi primarul Sibiului, Klaus Iohannis, susţinut de peste 65% din clasa politică, au fost invitaţi, în ultimele zile, în diverse emisiuni televizate, dată fiind situaţia politică din acest moment. Iohannis a fost întrebat, vineri, la un post de televiziune, ce ar trebui să facă Lucian Croitoru pentru a putea deveni premier, în contextul negocierilor pentru formarea unui Cabinet şi pentru trecerea acestuia prin Parlament. Iohannis a spus că nu îl cunoaşte pe Croitoru, dar că acesta “ar trebui să fie puţin mai ferm” dacă vrea să devină prim-ministru. În replică, Croitoru a spus că poate fi un om al acestor timpuri şi a menţionat că sînt momente cînd este nevoie de fermitate, dar şi momente cînd este potrivit să fii flexibil. El a adăugat că Iohannis este un om “foarte onest şi elegant”. Premierul desemnat a mai spus că va încerca să “seducă” partidele în vederea formării unui Guvern care să treacă prin Parlament: “Rămîne de văzut dacă voi reuşi, dar eu voi depune tot ce am mai bun”. Iohannis i-a urat “mult succes” lui Croitoru. De asemenea, invitat şi joi seară într-o emisiune televizată, primarul Sibiului a declarat că a discutat, după ce preşedintele Băsescu l-a desemnat premier pe Lucian Croitoru, cu liderii PNL şi PSD, care l-au asigurat de sprijinul lor în continuare, menţionînd că, “în principiu, formula prezentată rămîne valabilă”: “Acum toată lumea aşteaptă ca dl Croitoru să prezinte un guvern în Parlament şi în funcţie de votul care se va da atunci se va face următorul pas”. În opinia sa, faptul că formaţiunile care l-au susţinut pentru funcţia de premier au reuşit în timp foarte scurt să se înţeleagă asupra unei singure persoane este un lucru remarcabil. El a menţionat că este prima dată în politica postdecembristă cînd s-a reuşit să se treacă de orgoliile de partid pentru a se găsi o soluţie politică. La rîndul său, Lucian Croitoru a arătat, la acelaşi post de televiziune, că guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, are o părere foarte bună despre desemnarea sa ca premier: “De fapt, Mugur Isărescu a susţinut această idee. Am avut o convorbire destul de lungă la telefon despre diverse probleme economice. Multe dintre ele le mai discutaserăm oricum... despre politica monetară, despre politicile Guvernului”.