Iohannis vrea Poliția „lucrului bine făcut“

16:41:37 / 19 Iulie 2016

pt domnul iohannis

avetidreptate domnule presedinte,legea nu se discuta insa exista o discrepanta intre vb dumneavoastra frumoase si statutul politistului care se discuta si nu se respecta.va rog sa spuneti cati politisti au fost ajutati o data in viata cum spune legea la achizitionarea unei locuinte personale si cati politisti au beneficiat de tratament medical in strainatate,asta asa ca vb de respectarea legii,precum si faptul ca o groaza de romani mor de foame in timp ce CONSTITUTIA spune ca statul se obliga sa asigure cetatenilor un trai decent.