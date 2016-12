Iohannis: ”Există corupţie în România, sunt hotărât să sprijin autorităţile implicate în această luptă”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, astăzi, într-un interviu acordat postului francez TV5Monde, că lupta anticorupţie a fost una dintre temele sale de campanie, din simplul motiv că există corupţie în România şi a precizat că e hotărât să sprijine autorităţile implicate în această luptă. Întrebat dacă are instrumente pentru lupta împotriva corupţiei, aşa cum a promis în campania electorală, Klaus Iohannis a declarat: ”Nu întâmplător, lupta anticorupţie a fost una dintre temele principale ale campaniei mele prezidenţiale din simplu motiv că există corupţie în România şi există această ameninţare la adresa securităţii naţionale. Se vede că această corupţie a existat chiar şi în înalte sfere ale politicii româneşti”. Şeful statului a precizat că s-au făcut în ultimii ani paşi importanţi în lupta împotriva corupţiei. ”Avem rezultatele notabile, de la nume de politicieni la funcţionari cunoscuţi care au fost condamnaţi pentru acte de corupţie, şi cred că astfel avem dovada că nu există doar o dorinţă ci este un fapt de a eradica corupţia care frânează dezvoltarea României”, a ţinut să menţioneze Klaus Iohannis. El a continuat: “Mai este de lucru. Şi aici sunt hotărât să sprijin autorităţile care sunt implicate în lupta anticorupţie. Preşedintele are anumite pârghii prin numirea procurorului şef al DNA, prin demonstrarea determinării sale, prin abordarea publică a acestei chestiuni şi cred că am făcut acest lucru de la începutul mandatului meu şi până acum, să transmit semnale foarte clare: lupta împotriva corupţiei trebuie să continue cu intensitate mare”.