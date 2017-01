Iohannis: ”În arhivele CNSAS se află memoria comunismului și nu avem dreptul s-o trecem sub tăcere”

Preşedintele Klaus Iohannis menţionează, într-o postare pe Facebook referitoare la vizita pe care o va face luni la arhivele CNSAS de la Popești-Leordeni, că în aceste dosare se află memoria comunismului și că ea va avea o contribuție importantă la deschiderea unui Muzeu al Comunismului. "Arhivele fostei Securități reprezintă o parte din istoria poporului nostru. Dosarele întocmite de poliția politică închid în paginile lor nenumărate vieți de oameni nevinovați. Mâine voi vizita arhivele păstrate de CNSAS la Popești-Leordeni", notează Iohannis, în postarea pe contul său de Facebook. Preşedintele subliniază că CNSAS deține, după Germania și Polonia, a treia arhivă ca mărime, preluată de la fostele servicii secrete comuniste: "În aceste dosare se află memoria comunismului și nu avem dreptul s-o trecem sub tăcere. Dimpotrivă, ea va avea o contribuție importantă la deschiderea unui Muzeu al Comunismului, despre care am vorbit la Timișoara imediat după alegeri". Administraţia Prezidenţială a anunţat, sâmbătă, că președintele Klaus Iohannis urmează să viziteze, luni dimineaţă, depozitele de arhivă ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) de la Popești Leordeni.