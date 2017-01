Iohannis: ”Opţiunea mea pentru premier este Cătălin Predoiu”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, în această seară, la un post de televiziune, că îşi doreşte un guvern PNL, cu care să se simtă confortabil şi să pună în aplicare viziunea sa pe zece ani, precizând că relaţia cu guvernul actual este una instituţională, normală. El a mai spus că îşi doreşte ”un Guvern cu care se simte confortabil, cu care, dacă merge la Bruxeles, să spună: Domnule preşedinte, Guvernul meu şi cu mine..”. Despre relaţia cu actualul Guvern condus de Victor Ponta, preşedintele a precizat că are o relaţie instituţională, normală: ”Acest Guvern a fost aici, când am devenit preşedinte, nici nu i-am ales nici nu îi resping. Instituţional, nu e treaba preşedintelui, dar cu acest guvern nu văd cum să pun în practică viziunea mea pe zece ani pentru România”. Iohannis a precizat, referitor la relaţia sa cu premierul Victor Ponta, că a urmărit în media, în general, şi a observat că ”oamenii tratează chestiunea de multe ori foarte simplist”: ”Eu propun altfel de politică, fără scandaluri, show-uri televizate între preşedinte şi premier, nu o să mă vedeţi acuzându-l pe premier pentru ceva ce a făcut sau trăgându-l de urechi, vorbind mai colocvial. Nu aşa se face politică. Am spus de atunci că voi colabora instituţional. Preşedintele nu este ales să distreze oamenii, să poarte discuţia politică într-o zonă în care nu are ce căuta”. Întrebat dacă are un nume de premier, în cazul în care PNL ar prelua guvernarea, el a spus că opţiunea sa este Cătălin Predoiu, pentru că acesta este premierul desemnat în urma fuziunii celor două partide, PNL şi PDL. Despre evoluţia fuziunii dintre PNL şi PDL, preşedintele Iohannis a spus: ”Foarte bine se desfăşoară. Este în grafic şi funcţionează”. Preşedintele a explicat că actuala situaţia este legată de rezultatul alegerilor din 2012, pentru că atunci s-a prezentat o configuraţie şi arhitectură politică care arăta într-un fel, şi acum arată în alt fel.

Foto: Cătălin Predoiu, preferatul lui Iohannis