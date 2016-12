Ion Barbu a revenit după 50 de zile

Meciul de duminică, din fieful celor de la Dinamo II Bucureşti, a prilejuit revenirea în postura de titular a veteranului Ion Barbu, care a făcut pereche în centrul defensivei cu Paul Papp. Reactivat în această vară de antrenorul principal Marius Şumudică, după ce fusese trecut pe linia moartă la finalul sezonului trecut, fundaşul central în vîrstă de 32 de ani a început sezonul ca om de bază la FC Farul, dar şi-a pierdut locul în echipă după eşecul drastic de la Brăneşti. Mai mult, Barbu nici măcar nu a reuşit să prindă lotul înscris pe foaia de joc în ultimele etape, urmărind din tribună meciurile formaţiei de pe litoral. Forţat de suspendarea lui Diogo da Silva, Şumudică a decis să-l trimită în teren din primul minut al partidei cu echipa secundă a lui Dinamo şi nu a greşit. Pe tot parcursul partidei, Barbu s-a dovedit exact în defensivă, contribuind la victoria cu 2-0, care a scos FC Farul din zona fierbinte a clasamentului Seriei I a Ligii a II-a. “Pentru mine a fost extraordinar să revin în teren şi m-am bucurat mult cînd am aflat că voi juca împotriva celor de la Dinamo II. Am avut ceva probleme personale în debutul sezonului şi ţin să-i mulţumesc antrenorului că m-a înţeles. Acum totul s-a rezolvat şi cînd s-a contat pe mine am dat totul pe teren. Chiar dacă nu am jucat o perioadă destul de lungă, m-am antrenat serios şi am aşteptat să se apeleze la mine. Meciul cu Dinamo II a fost unul bun, chiar dacă am întîlnit ultima clasată. Totul a mers bine, de la atitudinea în teren la jocul propriu-zis şi sper să o ţinem aşa pînă la sfîrşitul turului. Pentru noi sînt trei puncte importante, mai ales că victoriile aduc victorii”, a spus Barbu. Veteranul constănţenilor, care în iarnă va bifa zece ani de cînd se află la FC Farul, nu se teme de revenirea lui Diogo da Silva. “Este bine să existe concurenţă pe posturi, iar cel mai bun să joace. Cel mai important este să reuşim promovarea, pentru că avem şanse în continuare. Poate că la începutul campionatului am privit un pic de sus celelalte echipe, dar trebuie să ne luăm serios adversarii, indiferent de nume”, a adăugat Barbu.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 10 7 2 1 24- 8 23 (+8)

2. Delta Tulcea 10 7 0 3 13- 5 21 (+6)

3. Chiajna 10 6 1 3 17- 7 19 (+4)

4. Dunărea Giurgiu 10 5 2 3 11-11 17 (+2)

5. Sportul 10 5 1 4 17-11 16 (+1)

6. Petrolul Ploieşti 10 4 3 3 13- 8 15 (0)

7. Steaua II 9 3 6 0 10- 6 15 (0)

8. Săgeata Stejaru 9 4 2 3 12- 9 14 (+2)

9. FC FARUL 9 4 1 4 10-13 13 (+1)

10. Dunărea Galaţi 10 4 1 5 6-14 13 (-2)

11. FCM Bacău 9 3 2 4 18-14 11 (-4)

12. Gloria Buzău 10 6 1 3 16-12 11 (+4)

13. Cetate Suceava 9 2 5 2 10-12 12 (-4)

14. FC Botoşani 10 3 2 5 9-12 11 (-4)

15. Breaza 10 3 0 7 7-16 9 (-6)

16. FC Snagov 9 2 2 5 12-16 8 (-4)

17. CSM Rm. Sărat 10 1 2 7 2-21 5 (-10)

18. Dinamo II 10 1 1 8 8-20 4 (-11)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut