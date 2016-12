Ion Barbu, noul secund al FC Farul

Cel mai vechi jucător din curtea Farului, Ion Barbu, a primit o nouă provocare din partea conducerii grupării de pe litoral. Veteranul în vârstă de 33 de ani a fost numit în funcţia de antrenor secund, întregind astfel staff-ul tehnic format din Ioan Sdrobiş, antrenor principal, şi Gică Butoiu, celălalt antrenor secund. Fundaşul, care îşi va păstra şi postura de jucător, şi-a intrat deja în pâine la antrenamentul de ieri. “Pentru mine este un nou început, mai ales că am terminat şcoala de antrenori şi deţin licenţa A, care îmi dă dreptul să pregătesc echipe din liga secundă. Este o responsabilitate în plus, dar vreau să-mi continui şi cariera de jucător. Ştiu că am făcut o repriză un pic mai slabă la Piatra Neamţ, dar simt că mai pot ajuta echipa. Nu mă tem de concurenţă. Chiar dacă sunt mulţi contracandidaţi mai tineri. Până la urmă, importante sunt rezultatele, nu cine joacă”, a spus Barbu, care a dezvăluit şi care sunt noile sale responsabilităţi: “La antrenamentul de ieri, am împărţit jucătorii în două părţi. Eu am lucrat cu cei defensivi, Butoiu cu cei ofensivi, ambii supravegheaţi atent de Ioan Sdrobiş. Nu am avut niciun fel de probleme, pentru că am făcut exerciţii tipice apărătorilor. Le ştiu foarte bine, mai ales că le-am făcut şi eu atâţia ani. De altfel, m-am antrenat cot la cot cu ceilalţi jucători, pentru că nu a venit încă momentul să-mi pun ghetele în cui”, a explicat Barbu, care este convins că Farul nu va pierde sâmbătă, în deplasarea cu Juventus Bucureşti, din etapa a 5-a a Ligii a II-a: “Pentru noi, toate meciurile sunt grele, pentru că echipa abia s-a format. Victoria cu CS Otopeni ne-a demonstrat că jocul a început să se lege şi sunt convins că nu vom pierde sâmbătă”. “Barbu este un jucător care merită tot respectul şi aprecierea nu doar din partea noastră, ci a tuturor iubitorilor fotbalului. El este un lider în vestiar şi un exemplu pentru ceilalţi prin felul în care s-a pregătit şi a ţinut clubul în priză în această vară. Am decis să fie antrenor secund, dar va continua şi ca jucător, urmând să apelăm la serviciile lui de câte ori va fi nevoie”, a spus preşedintele FC Farul, Relu Damian.