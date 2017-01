Ion Caramitru, distins cu titlul onorific de Actor al Europei pentru întreaga activitate

Ion Caramitru, directorul general al Teatrului Național "I.L.Caragiale" din București, a fost distins, de către Comitetul Festivalului Internațional de Teatru "Actor al Europei", cu titlul onorific de Actor al Europei pentru întreaga activitate (http://www.actorofeurope.net/).

Cu aceeași ocazie, "Universitatea de Arte Audiovizuale ESRA", care se numără printre organizatorii Festivalului, îi va acorda lui Ion Caramitru titlul de Doctor Honoris Causa, potrivit unui comunicat.

Printre laureații acestui titlu se află deja personalități ca regizorii de film Manoel Pinto de Oliveira și Jiří Menzel, regizorul de teatru Alexander Morfov, cântărețul Charles Aznavour sau actorul şi scenaristul Jean-Claude Carrière.

Ceremonia decernării este programată pe 6 iulie 2016, în deschiderea festivalului, iar "laudatio" va fi susținut de cunoscutul critic George Banu, Profesor la Sorbona și Preşedinte de onoare al AICT.

Festivalul Internațional de Teatru "Actor al Europei" se organizează anual, de 13 ani, în luna iulie, la Prespa, în Macedonia, în regiunea lacului cu același nume (situat între Macedonia, Albania și Grecia), zonă declarată de Parlamentul European drept Parc European Transfrontalier.

Președintele și fondatorul acestui festival este cunoscutul dramaturg, romancier şi scenarist Jordan Plevnes (autor, printre altele, al piesei "Chiril şi Metodiu", "Who are you?!", prezentată în premieră absolută la TNB, în cadrul Festivalului Internaţional NETA din 2015), totodată fondator (în 2007) și rector al ESRA - prima universitate privată de arte audiovizuale din Macedonia.

Ion Caramitru, distins recent cu titlul de Ambasador Shakespeare în România, oferit de Consiliul Britanic, cu ocazia Anului Shakespeare-400, în 1995 a primit titlul de Ofiţer de Onoare al Ordinului Imperiului Britanic (OBE), pentru activitatea culturală româno - britanică, şi decorat de Regina Elisabeta a II-a. În 1997 a primit titlul de Cavaler al Ordinului Literelor şi Artelor din Franţa, iar în anul 2000 i-a fost conferit Ordinul Pentru Merit al României în grad de Mare Cruce. În Macedonia va primi cel de-al treilea titlu Doctor Honoris Causa, după cele conferite de Universitatea de Arte din Iaşi, în 2008, şi Universitatea Ovidius din Constanţa, în 2012.