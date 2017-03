Ion Caramitru, președinte al recent înființatei Academii Europene a Balcanilor

Directorul Teatrului Național București, Ion Caramitru, a fost ales președinte al recent înființatei Academii Europene a Balcanilor. Potrivit unui comunicat al TNB, transmis joi presei, între 20 și 23 februarie au avut loc la Skopje, în Macedonia, Simpozionul internațional "Hamlet and Europe - To be or not to be" și, totodată, reuniunea de constituire a Academiei Europene a Balcanilor, al cărei președinte a fost ales Ion Caramitru, prin propunerea unanimă a membrilor fondatori ai acestui nou înființat for academic. Inițiatorul ambelor evenimente este cunoscutul dramaturg, romancier și scenarist macedonean Jordan Plevnes, fondator și rector al Universității de Arte Audiovizuale din Skopje. În calitatea sa de Doctor Honoris Causa al acestei universități, Ion Caramitru a susținut, în deschiderea simpozionului, comunicarea cu titlul "Hamlet și teatrul lumii în viața mea".

Membrii fondatori ai noii Academii Europene a Balcanilor, reuniți într-o primă ședință prezidată de Ion Caramitru, au adoptat cu acest prilej, în data de 21 februarie, un document-manifest al acestui for, intitulat "Declarația de la Skopje", document semnat de o serie de personalități marcante ale lumii culturale contemporane din zece țări, printre care dramaturgul bulgar Hristo Boytchev, romancierul Alek Popov și regizoarea de film Jasmila Zbanic. "Academia Europeană de Științe, Arte și Litere împreună cu Academia Europeană a Balcanilor susțin proiectul unei noi construcții europene bazate pe valori umaniste și culturale comune", se arată în mesajul central al documentului, prezentat în comunicatul de presă al TNB.