Actorul Ion Caramitru, care va susţine conferinţa „Limitele aşteptării\", pe 27 septembrie, de la ora 19.00, în sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, va fi prezent cu acelaşi text şi în cadrul Festivalului Artelor Bucureşti, pe 11 octombrie, la Palatul Copiilor. Expunerea are la bază conferinţa susţinută, în 1992, în Camera Comunelor din Londra şi a fost gândită pentru a exprima respectul şi recunoştinţa familiilor celor căzuţi în Revoluţie şi revoluţionarilor.

„Dacă stau să mă uit şi să îmi reamintesc existenţa mea, de când am deschis ochii asupra vieţii, mai logic, mai concret - am fost într-o veşnică aşteptare. Aşteptam ceva care, de cele mai multe ori, nu se împlinea sau se împlinea cu lipsuri sau ducea spre un orizont de aşteptări din ce în ce mai dramatice. Am aşteptat, când aveam şapte ani, două zile ca sora mea să se întoarcă dintr-o cercetare miliţienească, am aşteptat două luni să se întoarcă mama mea, după ce a fost arestată împreună cu tata, şi am aşteptat doi ani, prima oară, după ce s-a întors din prima recluziune\", spune Ion Caramitru, într-un comunicat.

Biletele pentru conferinţa de la Constanţa sunt deja în vânzare la agenţia Casei de Cultură, la preţul de 20 lei.