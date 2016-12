Ion Codrescu, premiat la Concursul Internaţional de Haibun „Kikakuza“ din Kyoto

Scriitorul Ion Codrescu, un împătimit susţinător al culturii şi civilizaţiei din Ţara Soarelui Răsare, a fost distins cu Premiul al II-lea la Concursul Internaţional de Haibun „Kikakuza“ din Kyoto, Japonia. Manifestarea, aflată la prima ediţie, a reunit peste 90 de participanţi din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Australia, Africa de Sud, Canada, Italia, India, dar şi din România. Haibunul - creaţia literară care îmbină proza cu poezia -, pentru care a fost premiat Ion Codrescu, se numeşte „Altarul din munţi“. Premiul a constat într-o diplomă şi o stampă după pictura celebrului artist japonez Ogata Korin, „Zeul vîntului şi zeul tunetului“. Juriul a fost format din profesorii universitari: Nobuyuki Yuasa şi Stephen Henry Gill. „Mă bucur că am luat Premiul al II-lea, iar faptul că această distincţie este obţinută în Japonia mă onorează şi mai mult“, a spus omul de cultură Ion Codrescu. Premiul I a fost obţinut de Barbara Taylor din Australia, pentru creaţia literară „As If It Does So Just For Me“, iar pe locul al III-lea s-a clasat Bamboo Shoot din Marea Britanie, pentru haibunul cu titlul „Close Encounters“.

Scriitorul Ion Codrescu, premiat la competiţii internaţionale, pentru haiku-urile sale, are publicate lucrări de lirică japoneză şi haiga, în antologii de profil din ţări precum: Japonia, Slovenia, Marea Britanie, America, Franţa sau Grecia. Ion Codrescu este membru al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Dobrogea şi şef al catedrei de Arte Plastice din cadrul Şcolii nr. 39 „Nicolae Tonitza“, unde îi iniţiază pe elevii de la clasele de pictură în tainele graficii, dar şi ale liricii japoneze. În urmă cu 17 ani, Ion Codrescu a pus bazele „Societăţii de Haiku“ de la Constanţa şi ale revistei „Albatros“.