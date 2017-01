Ion Crăciun, la primul titlu din carieră

Dacă cei mai mulţi jucători de la HCM Constanţa se pot mândri cu şase sau chiar şapte titluri de campioni ai României, tehnicianul Ion Crăciun este abia la primul titlu din carieră. Deşi se află pe banca tehnică de mai bine de 15 ani, actualul antrenor principal al HCM-ului va ridica, sâmbătă, pentru prima oară trofeul decernat celei mai bune formaţii din ţară. Un sentiment unic, pe care “Nea Jean“, aşa cum îi spun prietenii, îl merită pentru tot ceea ce a făcut pentru handbalul constănţean. A pus umărul la formarea primei echipe a HCM-ului alături de profesorul Mihail Făgărăşan, iar apoi a fost creatorul frumoasei echipe de la CSM Medgidia, pe care a calificat-o, în premieră, în cupele europene. „Orice antrenor îşi doreşte să ajungă să trăiască astfel de momente. Când eşti pasionat, faci totul din plăcere şi faci orice sacrificiu. Este o adevărată împlinire când reuşeşti. Am muncit mult să ajung aici, însă poate alţii au muncit mai mult ca mine şi nu au luat un trofeu. Este important să-ţi vezi rodul muncii, iar la antrenori mai mult se materializează prin jucătorii şi echipele formate. Cred că pe unde am fost am arătat că îmi fac meseria cu pasiune“, a declarat antrenorul campioanei României. Deşi meciul de sâmbătă, de la ora 11.00, cu CSM Oradea, este doar unul de palmares, Ion Crăciun îşi doreşte aceeaşi seriozitate din partea băieţilor ca şi pînă acum. „Îmi doresc să fim la fel de serioşi şi cu Oradea, pentru că atunci când te relaxezi orice este posibil. Este însă greu să ai presiunea rezultatelor meci de meci şi trebuie să-i înţelegem şi pe jucători. HCM are însă jucători de valoare şi evoluând la nivelul lor se vor respecta în primul rând pe ei şi vor arăta că respectă şi adversarul“, a mai spus Crăciun.

TRICOURI PENTRU SUPORTERI. Sâmbătă, la Sala Sporturilor, după meciul cu CSM Oradea, jucătorii şi antrenorii de la HCM Constanţa vor primi, din partea oficialilor Federaţiei Române de Handbal, medaliile şi tricourile de campioni. Înainte de startul partidei, suporterii constănţeni, al 8-lea jucător şi în acest sezon, vor fi răsplătiţi de campionii României cu 600 de tricouri personalizate. Nu vor lipsi baloanele şi confetti, care vor contribui la sărbătoarea pe care o merită toţi constănţenii. Intrarea la partida HCM Constanţa - CSM Oradea, care va începe la ora 11.00, va fi liberă.

Astăzi sunt programate primele două partide din etapa a 25-a a LN de handbal masculin: CSM Satu Mare - HC Odorhei (ora 17.00) şi Steaua Bucureşti - U. Bucovina Suceva (ora 18.00, în direct la Digi Sport).