Ion Crăciun, mulţumit de turneul din Polonia

Cu trei zile rămase până la primul joc oficial, Handbal Club Municipal Constanţa are motive să fie încrezătoare înaintea unui sezon în care va lupta din nou pe patru fronturi: Cupa României, Supercupa, campionat şi Liga Campionilor. Fără şase jucători, Alexandru Stamate, Stavrositu, Csepreghi, Adzic, Onyejekwe şi Şelaru, HCM a reuşit ceea ce poate puţini credeam: un parcurs foarte bun la Echo Kielce Cup 2011.

„La Kielce va fi cu adevărat un moment al adevărului, pentru că vom vedea unde suntem cu exactitate înaintea campionatului“, mărturisea directorul executiv Nurhan Ali după Memorialul “Zoran Kurtes“. HCM a dovedit că lotul numeros este cu adevărat şi echilibrat valoric, iar cei care le-au luat locul celor rămaşi acasă au demonstrat că pot fi oricând soluţii pentru un prim “7“. „A fost un turneu util şi fiecare joc l-am abordat la capacitate maximă. Am avut probleme în finalurile de meci în primele două partide pentru că nu am avut multe soluţii pe bancă pentru posturile de inter stânga şi centru. Per ansamblu sunt însă mulţumit de evoluţia echipei. Mai avem timp să punem la punct şi celelalte lucruri rămase“, a declarat la finalul turneului exigentul antrenor principal Ion Crăciun. Interul stânga Alexandru Şimicu începe să se integreze tot mai bine în angrenajul formaţiei constănţene, fiind şi în Polonia unul dintre cei mai buni jucători. „Un turneu reuşit şi ne pare rău că nu l-am câştigat, pentru că ne-am luptat de la egal la egal cu fiecare echipă şi puteam obţine victoria în fiecare partidă“, a declarat Şimicu. Trebuie remarcată, nu în ultimul rând, şi evoluţia foarte bună a lui Ionuţ Rudi Stănescu - cel mai bun portar al turneului - în faţa unor jucători cu cărţi de vizită impresionante, precum Marin Sego (Croaţia Zagreb) sau Slawomir Szmal (KS Vive Targi Kielce).