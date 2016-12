Ion Crăciun, noul antrenor principal al HCM

Începând de ieri, campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, are un nou antrenor. Este vorba despre Ion Crăciun, fostul tehnician al echipei feminine de handbal CS Tomis Constanţa acceptând să preia funcţia de antrenor principal la HCM. „La propunerea preşedintelui HCM Constanţa, Nicuşor Constantinescu, s-a luat decizia ca antrenorul Eden Hairi să fie înlocuit cu Ion Crăciun. Este o situaţie ingrată pentru mine, pentru că trebuie să fiu sincer şi să spun că înlocuiesc un prieten drag, cu care am colaborat foarte bine aproape zece ani. Singura bucurie este că îl înlocuiesc cu un prieten vechi, cu care am început munca la HCM. Mă bucur că Ion Crăciun a acceptat să preia echipa într-un moment delicat, dar este un luptător. Înfrângerile de la Sankt Petersburg şi Bacău cred că au fost motivul schimbării antrenorului, pentru că altceva nu cred că se putea reproşa. Din păcate rezultatele nu i-au ajutat pe Hairi şi Buligan şi, fără puţin noroc în viaţă, degeaba munceşti. Rezultatele de la CS Tomis cred că l-au determinat pe preşedintele Nicuşor Constantinescu să-l aducă la echipă pe Ion Crăciun. Ştiu cât de mult iubeşte Eden Hairi această echipă şi sper că va rămâne alături de noi“, a declarat directorul executiv Nurhan Ali în cadrul conferinţei de presă care a avut loc ieri, la sediul clubului.

CRĂCIUN REVINE DUPĂ ŞAPTE ANI LA HCM. „În viaţă trebuie să ai şi puţin noroc şi rezultatele sunt cele care te menţin sus. Din păcate pentru Eden Hairi, rezultatele nu l-au ajutat. Mă bucur că un antrenor constănţean va fi înlocuit de un alt antrenor constănţean. HCM are puterea de a trece peste această schimbare şi ne dorim să păstrăm HCM-ul la nivelul din sezonul trecut şi chiar să-l depăşim“, a precizat şi Marius Puşcaşi, membru în Consiliul Director al HCM. Revenit la conducerea tehnică a HCM-ului după o pauză de şapte ani, Ion Crăciun speră să obţină performanţele dorite de conducere, jucătorii şi suporterii constănţeni. „Revin la HCM după mai mulţi ani, perioadă în care sper că am arătat o parte din ceea ce ştiu. M-am simţit bine la Tomis, dar echipa de băieţi este o provocare şi un lucru deosebit. Este un moment delicat şi îmi pare rău că vin într-un astfel de moment pentru că îmi aduc aminte cum am plecat de aici. HCM se doreşte mereu performantă, iar eu îmi doresc mult acest lucru. Sper ca HCM să rămână acolo unde este obişnuită, pe primul loc în Liga Naţională, Cupa României şi să facem totul pentru a trece de grupele Ligii Campionilor, chiar dacă va fi foarte greu. Faţă de acum şapte ani este o mare diferenţă. Jucătorii sunt mult mai valoroşi, mult mai experimentaţi, cu multe jocuri internaţionale. Sunt bucuros că pot lucra cu Alexandru Buligan şi cred că şi eu mai am multe de învăţat. HCM este ca şi copilul meu pentru că aici am început cariera de antrenor. Nu puteam refuza HCM. Nicuşor Constantinescu a privit mereu sportul ca pe un lucru care trebuie oferit constănţenilor şi a pus mereu suflet aproape pentru fiecare sport. Voi încerca să fac tot ceea ce îmi stă în putinţă pentru HCM“, a afirmat noul antrenor principal. Ion Crăciun şi-a început cariera de antrenor în 1995 la Asociaţia Sportivă SNC - Universitară Neptun Constanţa, alături de profesorul Mihail Făgărăşan. În perioada 2000-2003, Ion Crăciun a fost antrenor principal la HC Constanţa şi apoi la HCM Constanţa, în primul an de la înfiinţarea clubului. În cariera sa de antrenor, Ion Crăciun a mai pregătit formaţiile CSM Medgidia, Minaur Baia Mare, Naţionalele masculine de tineret şi juniori ale României, iar din martie 2010 s-a ocupat de pregătirea formaţiei feminine CS Tomis Constanţa, cu care s-a clasat pe locul 3 în Liga Naţională.

DOI ANTRENORI SECUNZI. Noul antrenor principal, Ion Crăciun, va fi ajutat în pregătirea echipei de Eden Hairi şi Alexandru Buligan. „Îi urez succes lui Ion Crăciun, să realizeze cât mai multe lucruri frumoase la HCM. Merită să fie antrenor principal la HCM. Şi-a dovedit valoarea peste tot pe unde a antrenat şi sunt convins că o va demonstra şi la HCM. Este un tip onest, pentru care disciplina este foarte importantă, iar acest lucru contează mult. Faptul că sunt acum antrenor se datorează şi lui Ion Crăciun care m-a susţinut mult la începutul carierei, când eu eram antrenor secund-jucător la HCM“, a declarat Hairi. „Îmi doresc să fac performanţă în continuare la HCM şi sunt alături şi de noul antrenor“, a precizat şi Buligan.

Ion Crăciun a condus, aseară, primul antrenament al HCM-ului din această săptămână. Joi, de la ora 20.00, HCM Constanţa va disputa a şaptea partidă din Grupa D a Ligii Campionilor, urmând să primească vizita formaţiei germane SG Flensburg-Handewitt.