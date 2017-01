Directorul tehnic al FC Farul, Ion Marin, revenit la Constanţa înaintea despărţirii "rechinilor" de antrenorul sîrb Momcilo Vukotic, continuă să aibă o atitudine de dispreţ faţăde presa constănţeană. Acest comportament intră în contradicţie cu propriile asigurări de "colaborare deschisă", care sînt valabile doar pentru presa centrală.

Episodul 1 (24 martie 2006) - Dinamo, antrenată de Ion Marin, sosea la Constanţa pentru a întîlni pe Farul în campionatul Diviziei A (victorie Dinamo cu 1-0, printr-un gol contestat marcat în prelungiri de Zicu). Echipa Centrului Informaţional Telegraf & TV Neptun a întîmpinat delegaţia bucureşteană la hotelul în care a fost cazată şi a solicitat un interviu antrenorului principal al lui Dinamo. “Am avut ieri conferinţă la Bucureşti, de ce n-aţi fost acolo?”, a fost replica lui Ion Marin. “Da, dar noi sîntem din Constanţa şi vrem să vă luăm interviu pentru constănţeni avînd în vedere că în trecut aţi antrenat pe Farul”, a venit replica redactorului. “Ce treabă am eu cu TV Neptun?”, a fost ultimul răspuns sec al lui Ion Marin înainte de a se îndrepta spre camera de hotel. Pentru împrospătarea memoriei antrenorului bucureştean îi reamintim că în primul mandat la Farul apela sistematic la TV Neptun pentru a intra în posesia casetelor cu meciurile echipei sale şi cu partidele următorilor adversari ai Farului. În acelaşi mandat al lui Ion Marin la Farul clubul constănţean solicita şi primea în timp record casete cu faze litigioase din partide în care Farul era dezavantajată de arbitraj, pe care reprezentanţii clubului o prezentau la “Procesul Etapei”.

Episodul 2 (20 octombrie 2006) - După despărţirea de Momcilo Vukotic, directorul tehnic Ion Marin a fost cel care a condus antrenamentele şi a stabilit tactica meci de meci. În timpul partidelor cel care dădea indicaţii de pe margine era cel poreclit “Săpăligă”, însă în faţă era aruncat mereu secundul Lucian Marinof, care trebuia să explice evoluţiile echipei în cadrul conferinţelor de presă. Nu la fel s-a întîmplat după meciul cu Dinamo (1-2), din capitală, cînd Ion Marin a răspuns cu amabilitate în faţa PRESEI CENTRALE. La Constanţa însă PRESA LOCALĂ continua să fie marginalizată. După remiza de pe teren propriu cu Jiul (0-0) în etapa a 12-a, Ion Marin a fost aşteptat timp de două ore de jurnalişti pentru a explica vidul de comunicare cu presa şi parcursul echipei, iar răspunsul a venit foarte degajat: “Eu întotdeauna am avut o relaţie deschisă cu presa. Vreau să vă asigur că voi fi mereu deschis la dialog. Nu am ştiut că vreţi să vin la conferinţele de presă”. Probabil i se părea normal ca dînsul să facă tactica, iar secundul să răspundă de rezultate şi, eventual, să plătească.

Episodul 3 (30 octombrie 2006) - Farul şi-a aflat adversara din optimile de finală ale Cupei României, iar Florentin Chiforeanu şi Ion Marin au negociat la Bucureşti cu Octavian Grigore preluarea postului de antrenor principal, rămas vacant după despărţirea de Momcilo Vukotic. Contactat telefonic la Bucureşti, Ion Marin şi-a expus calm părerile despre tragerea la sorţi şi brusc a devenit irascibil cînd a fost întrebat despre succesorul lui Vukotic. “Am purtat discuţii cu Grigore şi cu alţi antrenori. Doar nu vrei să-ţi spun acum numele antrenorilor cu care am mai discutat. Hai că am treabă, că sînt la Federaţie”, a spus Ion Marin înainte de a închide telefonul în nas reporterului. Luîndu-se în calcul posibilitatea unei întreruperi involuntare a convorbirii telefonice, reporterul a revenit imediat, iar prima replică a sunat astfel: “N-ai înţeles că am treabă la Federaţie?”, a tunat cel care consideră că întotdeauna a avut o relaţie deschisă cu presa. Sau pentru dînsul “relaţia deschisă” se respectă doar faţă de presa centrală. Să nu se înţeleagă că Ion Marin are ceva doar cu reprezentanţii Telegraf & TV Neptun pentru că toţi ziariştii constănţeni se bucură de acelaşi tratament din partea directorului tehnic al Farului.

Acestea sînt doar cîteva dintre modalităţile de comunicare cu presa locală ale lui Ion Marin. Probabil că această “relaţie deschisă” a îndepărtat lumea de la stadion şi tocmai de aceea puţinii spectatori care vin la meciurile Farului recurg la sloganuri ostile faţă de actualul director tehnic în locul susţinerii echipei.