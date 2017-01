Ion Mincă îl vrea pe Geoană preşedinte

Preşedintele Organizaţiei Judeţene a PC Constanţa, Ion Mincă, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că doreşte ca Mircea Geoană să devină preşedintele României. În acest sens, Mincă a afirmat le recomandă apropiaţilor săi, fie membrii conservatori ori simpatizanţi PC, să voteze la alegerile de duminică cu Geoană. „Eu vreau să câştige Geoană. Am fost acuzat că la Mangalia fac jocul lui Iorguş, însă n-am făcut asta şi nici nu voi încerca vreodată. Nu m-am vândut şi n-am s-o fac vreodată, pentru că nu am preţ”, a conchis Ion Mincă. În altă ordine de idei, Mincă a mai spus că este posibil ca din luna ianuarie să renunţe la funcţia de preşedinte al organizaţiei, după ce, la o întâlnire a liderilor conservatori din ţară, preşedintele fondator al PC, Dan Voiculescu, a cerut „întinerirea partidului”.