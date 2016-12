Ion Păduraru, premier al Republicii Moldova!

Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, l-a desemnat prim-ministru pe Ion Păduraru, actualul şef al Administraţiei prezidenţiale.

"Am semnat decretul privind desemnarea candidatului în funcţia de prim-ministru, acesta fiind domnul Ion Păduraru", a transmis preşedintele Nicolae Timofti.

"Am luat decizia într-o situaţie dificilă. Suntem în plină iarnă, iar multe probleme legate de buget, de asigurări în diferite domenii sunt încă în aşteptare. Când am ales candidatura dumnealui am ţinut cont de faptul că alianţa majoritară din Parlament nu a întrunit numărul necesar de voturi, fiindcă din numărul de 56 s-au retras şapte, iar Curtea Constitutională a hotărât că majoritatea absolută are dreptul la prezentarea unui candidat dacă întruneşte mai mult de 51 de mandate", a explicat Timofti, care a respins încă o dată candidatul propus de Partidul Democrat (PDM), Vladimir Plahotniuc.