Ion Răuţă a salvat Farul de la retrogradare

Salvată în ultima etapă de la retrogradarea în Liga a III-a la fotbal, FC Farul Constanţa a avut cel mai slab sezon din istoria clubului. Gruparea de pe litoral s-a aflat mereu în zona retrogradări, iar timp de mai multe etape a deţinut “lanterna roşie” a clasamentului Seriei 1 a Ligii a II-a. De-a lungul campionatului, gruparea de pe litoral a avut trei antrenori pe banca tehnică: Ion Barbu, Alin Artimon şi Ion Răuţă. Primul, fost căpitan al constănţenilor, a pregătit echipa o singură etapă, fiind înlocuit de Artimon, după ce a pierdut pe teren propriu cu Sportul Studenţesc Bucureşti. Venit din postură de antrenor cu experienţă în liga secundă, Artimon a avut o prestaţie dezastruoasă, iar echipa a reuşit să adune doar zece puncte până în etapa a 21-a.

Disperaţi, oficialii Farului au apelat la un fost jucător al echipei, Ion Răuţă, care îndeplinise în retur funcţia de antrenor cu portarii. Mutarea s-a dovedit extrem de inspirată şi sub conducerea lui Răuţă echipa a adunat 14 puncte, bifând patru victorii şi două egaluri. În plus, au venit şi punctele din partea federaţiei pentru meciul cu Sportul Studenţesc, câştigat la “masa verde”, cu 3-0, astfel că “alb-albaştrii” au încheiat campionatul deasupra zonei retrogradabile.

„Când am preluat echipa, eram pe ultimul loc, la şapte puncte de echipa aflată în faţa noastră şi nimeni nu ne dădea şanse privind salvarea de la retrogradare. Am început cu o înfrângere, la Galaţi, dar jocul nu a fost atât de rău. Apoi, ne-am revenit şi am obţinut trei victorii consecutive, extrem de importante, în faţa unor contracandidate în lupta pentru menţinerea în liga secundă. A fost un balon de oxigen, de care am profitat, reuşind o serie de şase partide fără înfrângere. A fost multă muncă şi seriozitate, iar jucătorii nu au creat probleme, dar dacă nu au fost condiţii aşa cum ar fi trebuit la o echipă de acest nivel. Poate că i-am muncit mai mult, poate că i-am certat mai mult, dar şi-au văzut de treabă”, a explicat Răuţă.

Tehnicianul îşi încheie contractul cu FC Farul peste câteva zile şi nu ştie ce îi va rezervă viitorul. „Nu depinde de mine dacă voi continua la Farul, pentru că mi se va încheia contractul peste câţiva ani. Cine nu şi-ar dori să continue ca antrenor? Cu excepţie unei scurte perioada, toată viaţa mea este legată de acest club, unde am fost şi jucător, şi antrenor. Farul este casa mea!”, a adăugat Răuţă.