Ion Veliciu, sărbătorit pe pista de atletism

Unul dintre antrenorii de legendă ai atletismului românesc a trăit momente emoționante alături de colegi, prieteni și foști elevi, care i-au organizat, vineri, pe pista de atletism a stadionului „Farul”, o petrecere-surpriză, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 80 de ani. Ion Veliciu, omul care l-a descoperit și l-a pregătit pe Ilie Floroiu, deținătorul recordurilor naționale la 5.000 și 10.000 de metri și actualul director general al CS Farul, a primit un tort, iar cei prezenți l-au sărbătorit cu șampanie și i-au cântat tradiționalul „La Mulți Ani”. Cel mai spectaculos moment a fost cursa demonstrativă desfășurată pe un tur de pistă, încheiată fără probleme de longevivul tehnician, care a antrenat de-a lungul carierei nume importante din atletismul constănțean. „A fost o surpriză plăcută, mai ales că nu am știut până în ultimul moment ce se va întâmpla. Nu am avut emoții, chiar dacă a venit multă lume. Emoții am avut la Jocurile Olimpice, când în tribune erau peste 90.000 de spectatori”, a spus Veliciu, care a mărturisit ce dorință și-a pus la împlinirea celor 80 de ani: „Să mai găsesc un atlet, care să-l învingă și pe Ilie Floroiu, mai ales că de ani buni nu s-a apropiat nimeni măcar la un minut de timpul său”.

Și mai emoționat a fost Ilie Floroiu, care a jucat rolul antrenorului în timpul cursei demonstrative de vineri. „Era normal să facem pe pista de atletism această sărbătoare, pentru că Nea Jenel și-a petrecut cea mai mare marte a timpului aici. A venit la Constanța în 1963, este antrenor emerit și face parte din istoria atletismului constănțean, românesc și internațional, pentru că sportivii pe care i-a antrenat au participat la toate marile competiții”, a spus Floroiu. Printre cei prezenți s-a aflat și Traian Petcu, atletul amator care participă în competițiile pentru veterani și care a împlinit, joi, vârsta de 91 de ani. „Eu și Veliciu avem împreună 171 de ani. I-am urat să mă depășească”, a spus Traian Petcu.