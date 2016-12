Ionel Posteucă va juca la Callatis

Fostul căpitan al echipei Viitorul Constanţa, Ionel Posteucă, a semnat un contract valabil până la finalul campionatului cu Callatis Mangalia, formaţie care are şanse mari de promovare în liga secundă. Dacă se va reuşi acest lucru, Ionel Posteucă va fi la a doua promovare în decurs de doar un an, după ce la finele sezonului 2009-2010 a promovat în Liga a II-a cu FC Viitorul. Pentru Ionel Posteucă, Callatis Mangalia este a şaptea echipă din judeţ la care va evolua, după Electrica Dobrogea, FC Altay, Portul, FC Farul, CSO Ovidiu şi Viitorul. În cariera sa, Posteucă a mai trecut pe la Prefab Modelu şi FC Snagov. „Am avut oferte şi de la echipe din liga a doua, FC Snagov şi CF Brăila, dar am preferat să joc pentru Callatis pentru că m-a atras obiectivul echipei, colectivul şi seriozitatea de care au dat dovadă în tur din toate punctele de vedere. Îmi doresc a patra promovare după cele reuşite cu Viitorul, Snagov şi Electrica. La Mangalia am găsit o conducere tehnică şi administrativă tânără, cu oameni de fotbal şi mă bucur că am semnat cu această echipă“, a declarat fundaşul central în vârstă de 28 de ani. „Ionel Posteucă a semnat până în vară cu drept de prelungire pentru încă un sezon. Este un jucător de valoare şi cred că ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivul, acela de a reveni în al doilea eşalon valoric al ţării“, a declarat preşedintele clubului din Mangalia, Neculai Tănasă. Callatis Mangalia i-a mai transferat în această iarnă pe Bermudez, Dimcea, Crăciun şi Samson. Formaţia mangaliotă va disputa în perioada următoare două jocuri de verificare la Galaţi, primul, pe 17 februarie, cu Oţelul II, iar al doilea, pe 19 februarie, cu Dunărea Galaţi. Pe 26 februarie, Callatis va întâlni, tot într-un meci amical, pe Săgeata Năvodari, partida urmând să aibă loc pe terenul divizionarei secunde.