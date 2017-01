Ionuţ Galani susţine patru concerte de Revelion

Cel mai apreciat solist de muzică grecească din România, constănţeanul Ionuţ Galani, se pregăteşte, ca şi majoritatea cântăreţilor autohtoni, să susţină reprezentaţii în noaptea dintre ani. După numeroşi ani în care a susţinut concerte de Revelion în Constanţa, de data aceasta, Ionuţ a schimbat „tradiţia” şi nu va mai petrece noaptea cu pricina la malul mării, ci pe malul Dunării. Galani are programate nu mai puţin de patru concerte în localuri din Galaţi, unde a fost solicitat cu insistenţă.

„Anul acesta voi fi la Galaţi, unde am de susţinut patru spectacole la patru petreceri diferite, cu tot cu dansatori. În perioada aceasta, am susţinut concerte prin toată ţara, iar de-a lungul anilor, am făcut numeroase Revelioane la Constanţa. A venit vremea să mai schimbăm destinaţia. Acum este primul Crăciun al celui mic (n.r. - primul său copil) şi îmi doresc să fim sănătoşi cu toţii. Le doresc constănţenilor sărbători fericite şi un an nou minunat, să petrecem împreună cât mai multe clipe frumoase”, a declarat Ionuţ Galani.