Ionuţ Gheorghe a revenit în ring

Emoţiile lui Ionuţ Gheorghe privind participarea la Campionatele Europene, programate în perioada 13-24 iulie la Plovdiv, în Bulgaria, s-au risipit ieri. Pentru prima oară după incidentul nefericit din urmă cu trei săptămîni, cînd a fost înjunghiat în plină stradă în staţiunea Mamaia, pugilistul constănţean a urcat în ring. Sportivul de la BC Mira Iacob Agigea a participat alături de lotul naţional la un sparring în Sala "Tomis", în compania pugiliştilor de la CS Farul şi Callatis Mangalia. Primul adversar a fost un junior de la gruparea constănţeană, Cristian Cristea, cu care medaliatul olimpic de la Atena s-a distrat. “Nu mai simt nici un fel de dureri, dar oricum trebuie să mă protejez. Sînt fericit că am urcat din nou în ring şi nu mai sînt coada lotului naţional, aşa cum am fost în ultimele două săptămîni din cauza problemelor medicale. Sper ca în cel mai scurt timp să-mi intru în formă şi să aduc o medalie europeană cît mai strălucitoare”, a spus Ionuţ Gheorghe. Revenirea constănţeanului l-a bucurat pe antrenorul lotului, Valentin Vrânceanu, care îl consideră unul din principalii candidaţi la medalii. “S-a mişcat bine şi ne punem speranţe că se va reface total pînă la debutul Europenelor. Obiectivul nostru este de a cuceri două medalii, dar se poate întîmpla orice. Sportivii sînt pregătiţi, însă lipsa de experienţă le-ar putea pune probleme”, a explicat tehnicianul. Din cauza pauzei, Ionuţ Gheorghe are cîteva kilograme peste categoria 64 de kilograme, însă a primit o dispensă din partea colectivului tehnic. Luni dimineaţă, lotul naţional va pleca spre Bulgaria, unde va efectua un nou stagiu de pregătire.