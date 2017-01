Ionuţ Gheorghe se va antrena în Bucureşti pentru turneul de la Pescara

La sfîrşitul săptămînii viitoare va debuta la Pescara (Italia) prima competiţie de calificare pentru turneul de box din cadrul Jocurilor Olimpice de la Beijing. Rămasă fără lot olimpic, în urma binecunoscutelor evenimente petrecute anul trecut, la Mondialele de la Chicago, ţara noastră va trimite în Italia nouă pugilişti, singurele categorii la care nu vom fi reprezentaţi fiind 48 kg şi 69 kg. Valoarea sportivilor selecţionaţi este însă modestă, singurul pugilist cu şanse de a se califica în finala turneului şi, implicit, pentru Beijing, fiind constănţeanul Ionuţ Gheorghe (64 kg). Ceilalţi boxeri care vor lupta în Italia sînt: Iulius Poczo (51 kg, Dinamo Bucureşti - Constructorul Hunedoara), Marius Niculescu (54 kg, Dinamo), Paul Turcitu (57 kg, Dinamo - Alutus Litoral Mangalia), Georgian Popescu (60 kg, Petrom Ploieşti), Radu Zarif (75 kg, Gladiatorul Iaşi - SCM Bacău), Constantin Bejenaru (81 kg, SCM Bacău), Adrian Ciobanu (91 kg, CS Botoşani - SCM Bacău) şi Răzvan Cojanu (+91 kg, Dinamo - Muscelul Cîmpulung). De remarcat că Popescu şi Ciobanu vor face deplasarea pe banii cluburilor de care aparţin, pentru că au şanse minime de a obţine calificarea!

Constănţeanul Ionuţ Gheorghe are şanse de a prinde turneul olimpic, dar pentru a ajunge în cea mai bună formă are nevoie de parteneri de antrenament valoroşi! La Cupa României de săptămîna trecută a boxat şase reprize în două meciuri, iar în finală a cîştigat prin neprezentare. „O competiţie slabă, pentru că nu am adversari care să-mi opună rezistenţă. Unora, cînd aud că vor boxa cu Ionuţ Gheorghe, li se moaie picioarele. Poate că nu au curaj, poate că nu sînt bine antrenaţi şi le e frică!”, a spus medaliatul olimpic de la Atena, care de luni se pregăteşte în Bucureşti. „Trebuie să se antreneze cît mai bine pentru a intra în formă înainte de turneu. Vom încerca să găsim parteneri de antrenament, poate chiar şi boxeri profesionişti, care să-i reziste şi să-i poată pune probleme, pentru că la Cupa României nu prea a fost solicitat. A făcut două meciuri destul de bune în sferturi şi semifinale, păcat că adversarul din finală nu s-a prezentat”, spune şi antrenorul lui Ionuţ de la Farul, Ilie Dascălu.