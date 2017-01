Ionuţ Gheorghe şi-a reluat antrenamentele

După ce părea compromisă, prezenţa lui Ionuţ Gheorghe la Campionatele Europene de la Plovdiv (13-24 iulie) a devenit, din nou, posibilă. Cel mai bun pugilist constănţean a început antrenamentele ieri după-amiază, la Sala "Tomis", după o pauză de zece zile, cauzată de incidentul din staţiunea Mamaia, cînd a fost înjunghiat în plină stradă. Constănţeanul a mers la primele ore ale zilei la Spitalul Clinic Judeţean, pentru a-şi schimba pansamentul şi a fi consultat de medici. "Cînd au văzut cum mă simt, m-au întrebat de ce nu am reluat pregătirea. Mi-au spus că nu mai este nici o problemă şi că treptat pot să încep antrenamentele. Mă mai ţine încă în partea dreaptă, dar sînt sigur că voi merge la Europene", a spus sportivul legitimat la BC Iacob Mira Agigea. "Cînd am auzit ce a spus doctorul, îmi venea să-l iau în braţe şi să-l pup. Aşa cum îl văzusem pe Ionuţ joi seară, nici nu mă gîndeam că are vreo şansă să meargă la Europene", a mărturisit antrenorul Valentin Vrânceanu. Împreună cu restul lotului, aflat în cantonament la Constanţa, Ionuţ Gheorghe a ieşit duminică în oraş pentru prima oară de la nefericitul eveniment.

Obiectiv: două medalii europene

Odată cu revenirea medaliatului olimpic de la Atena, au crescut speranţele pentru îndeplinirea obiectivului fixat de federaţie pentru Europene: obţinerea a două medalii, indiferent de culoarea acestora. "Chiar dacă nu va fi în plenitudinea forţelor, Ionuţ intră în luptă pentru medalii. Îmi mai pun speranţa în Veronel Tărău şi Adrian Alexandru, care au de partea lor surpriza. Adversarii nu îi cunosc şi acesta ar putea să fie un avantaj pentru ei. Ar mai fi şi Bogdan Dinu, supergreul lotului, dar îi lipseşte experienţa. Rezultatele depind într-o mare măsură de sportivi, dar trebuie luate în calcul tragerea la sorţi şi arbitrajul", a explicat Vrânceanu. Faţă de anii trecuţi, lotul are o medie de vîrstă scăzută, în jur de 20 de ani, ideală pentru Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008. "Tricolorii" pot merge în China dacă ajung cel puţin în faza sferturilor la Campionatele Mondiale de anul viitor sau cîştigă unul din cele două turnee de calificare.

Antrenorul României s-a declarat mulţumit de condiţiile de pregătire de la Constanţa, unde lotul va rămîne pînă pe 2 iulie. De trei ori pe săptămînă pugiliştii înfruntă căldura pe plaja Modern, îmbrăcaţi în trening, pentru a scăpa de kilogramele în plus. După cîteva ture pe nisipul fierbinte, elevii lui Valentin Vrânceanu şi Bondavali Grigore încep pregătirea propriu-zisă, care durează aproximativ o oră şi jumătate. Antrenamentele de după-amiază se desfăşoară în Sala "Tomis", unde se lucrează mai mult la partea tehnică. "La Constanţa am găsit mereu înţelegere şi oameni de sport care să ne ajute de cîte ori am avut nevoie", a spus Vrânceanu. După stagiul de pe Litoral, pugiliştii se vor muta la Plovdiv, unde se vor pregăti alături de delegaţiile Franţei şi Germaniei, pînă la debutul Europenelor.

Pugiliştii au parte şi de o prezenţă feminină în cadrul staff-ului tehnic. Elevii lui Vrînceanu sînt monitorizaţi în permanenţă de Argentina Traian, un metodolog care le controlează ritmul inimii. La propriu. Argentina s-a obişnuit însă cu lumea boxului, aflîndu-se de un şi jumătate în staff-ul federal.