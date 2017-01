Ionuţ Lupu, reprimit în lotul Farului

Exclus din lot sâmbătă, după meciul cu Concordia Chiajna, la iniţiativa lui Marian Diaconescu, preşedintele FC Farul Constanţa, mijlocaşul Ionuţ Lupu a mai primit o şansă. După o serie de discuţii purtate cu jucătorul în vârstă de 20 de ani, dar şi cu tatăl acestuia, oficialii constănţeni au decis să-l reprimească în lot pentru meciul cu Steaua II Bucureşti, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, în etapa a 27-a a Ligii a II-a. „Lupu ara ocazia de a demonstra, în meciurile rămase din acest sezon, că merită să continue la FC Farul”, a spus antrenorul Gică Butoiu. Tehnicianul grupării de pe litoral a avut la dispoziţie pentru antrenamentul de ieri doar 14 jucători, printre care şi mijlocaşul Marius Soare, aflat în recuperare după o gravă accidentare suferită în urmă cu un an. Drept urmare, Butoiu a decis să convoace pentru întâlnirea de sâmbătă şase juniori, Sescioreanu (fundaş sau mijlocaş stânga), Conţu (mijlocaş dreapta sau stânga), Taşcă (fundaş stânga), Barbu (fundaş dreapta), Bubuleandră (atacant) şi Buşe (atacant sau mijlocaş), pentru a completa lotul. „Nu am ce face. Trebuie să folosesc jucătorii tineri, pentru că există mulţi accidentaţi”, a spus antrenorul grupării de pe litoral. Accidentat în disputa cu Chiajna, Buzea are umărul drept imobilizat şi nu va juca împotriva celor de la Steaua II, iar Vajou şi Abuzătoaie au început alergările uşoare şi ar putea reveni în restanţa cu CF Brăila, programată miercuri, 18 mai, de la ora 18.00, la Constanţa. În plus, conducerea clubului a demarat deja “curăţenia de vară”, reziliindu-i contractul portarului Tănăsel Alexe, adus în iarnă de la Viitorul Constanţa. Următorii pe listă sunt portarul Andrei Preda şi mijlocaşul Cezar Paraschiv, iar după meciul de sâmbătă se vor purta negocieri cu alţi patru jucători.