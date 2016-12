Iordanian bătut, jefuit de 80.000 de euro şi abandonat în câmp

PĂCĂLIT Un cetăţean iordanian a simţit pe pielea lui ospitalitatea românilor. Momit cu femei şi bazându-se pe promisiunile unor extrem de noi prieteni, care i-au jurat („pe copiii lor”) că îl vor duce acasă, în Iordania, bărbatul s-a trezit, după doar câteva ore, bătut şi fără bani, abandonat la marginea localităţii Valea Dacilor. Cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor din Medgidia, ieri dimineaţă, în jurul orei 05.00, după ce au fost sesizaţi prin 112 că un cetăţean străin a fost jefuit şi abandonat în apropierea satului Valea Dacilor. Echipajul trimis să cerceteze acest caz l-a găsit pe cetăţeanul iordanian pe marginea drumului, chiar la intrarea în localitate. În timpul cercetărilor, victima le-a declarat oamenilor legii că a ajuns din Italia în Medgidia, miercuri după-amiază, însoţit de trei cetăţeni români de etnie romă. Cetăţeanul iordanian le-a spus anchetatorilor că i-a însoţit pe cei trei bărbaţi pentru că îi promiseseră că îl vor duce în Iordania. Totodată, se pare că la mijlocul înţelegerii cu cei trei suspecţi ar fi şi faptul că aceştia din urmă i-ar fi promis că îi vor face cunoştinţă cu o fată. Popasul în Medgidia s-a încheiat, însă, pentru cetăţeanul iordanian, în doar câteva ore, mai rău decât şi-ar fi putut chiar el închipui.

TÂLHĂRIT În noaptea de miercuri spre joi, victima a fost dusă într-un apartament din Medgidia unde a fost bătută şi jefuită. În urma acestei afaceri, suspecţii s-au ales cu 80.000 de euro şi un ceas. După ce au încheiat „negocierile“, bărbaţii l-au transportat pe iordanian cu un taxi până aproape de Valea Dacilor şi l-au abandonat în câmp. „Sunt un prost. Am fost în Italia să cumpăr câteva maşini, dar nu am găsit nimic care să mă mulţumească. În drum spre România, am vorbit cu câţiva cetăţeni care mi-au spus că mă pot ajuta să ajung mai repede acasă şi uite cum am ajuns. M-au bătut şi mi-au luat tot“, a declarat cetăţeanul iordanian. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii din Medgidia au reuşit să dea de urma a trei suspecţi, două tinere de 22, respectiv 25 ani, şi un bărbat. Mai mult, la percheziţia corporală efectuată asupra celor două tinere, oamenii legii au găsit 24.000 de euro, bani pe care acestea îi ascunseseră în lenjeria intimă. Cele trei persoane reţinute în acest caz au fost prezentate, ieri, procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa sub aspectul comiterii infracţiunii de tâlhărie. Cercetările în acest caz sunt continuate pentru recuperarea prejudiciului şi identificarea tuturor participanţilor la comiterea acestei infracţiuni.