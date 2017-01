Iorguş - mediatorul de dulce

Am mai scris chestia asta. Zanfir Iorguş încearcă să-l copieze la indigo pe Traian Băsescu, chiar dacă prezidentul l-a trecut în subsolul listei sale cu cei pe care îi simpatizează. După ce preşedintele şi-a intensificat campania electorală, pozînd în apărătorul drepturilor românilor din Harghita şi celelalte judeţe aferente, fostul primar al Mangaliei a luat drumul pribegiei la Limanu. E drept, nu prea departe de casă, dar, vorba aia, chiar şi în politică, gestul contează! De fapt, în ultima vreme, politicienii noştri ne-au îngropat în gesturi ieftine şi fără nicio semnificaţie, în foarte multe vorbe goale. Ca şi Băsescu, obsedat de ambiţia personală de a nu pleca de la Cotroceni cu valijoara sa de comandant voiajor, domnul Iorguş se agită pentru a nu intra definitiv în anonimat. Evident, ca primar, ar fi avut mai multe pîrghii la îndemînă pentru a determina opinia publică să stea tot timpul cu ochii pe el. Aşa, ca parlamentar, e mai greu. Trebuie să croieşti o sumedenie de iniţiative legislative, să iei cuvîntul de la înalta tribună a Parlamentului. Cu alte cuvinte, să faci ceva ca să te reţină naţiunea. Că tot veni vorba, sînt curios să aflu cu ce se ocupă de cînd a fost ales ca deputat. Ce face domnia sa la Mangalia, unde continuă să tulbure apele în Consiliul Local Mangalia, consider că reprezintă activităţi în afara programului. Ca şi opera de strîngere a semnăturilor necesare pentru organizarea unui referendum care vizează debarcarea lui Claudiu Tusac din funcţia de primar. Cînd Băsescu poposeşte cu “Loganul” prezidenţial în secuime, Iorguş transmite mesaje de pace şi bună convieţuire celor din Limanu. În fapt, asistăm la simple exerciţii de imagine, pentru că acţiunile cu pricina se potrivesc, precum nuca în perete, cu realitatea. Băsescu iese din vizuina sa de la Cotroceni pe motive electorale. La fel ca şi Zanfir Iorguş, care ţinteşte două mari obiective. 1. În cazul reuşitei referendumului, intenţionează să revină spectaculos în fruntea Primăriei Mangalia; 2. Să ia o opţiune serioasă pentru şefia PD-L Constanţa, ţinînd cont că după alegerile prezidenţiale urmează reaşezarea structurilor de conducere la nivelul organizaţiilor judeţene de partid. Din cîte constat, nu-i mai ajunge colivia sa municipală. Să presupunem că, în postura de mediator de dulce, Zanfir Iorguş a aterizat mînat de cele mai bune intenţii la Limanu, fiind hotărît să aplaneze conflictul iscat pe plan local. Mă întreb cum poate gestiona o situaţie de acest gen un om care a pierdut din mînă frîiele propriului său partid! Mă refer, evident, la situaţia tensionată care a pus stăpînire pe PD-L Mangalia din momentul în care domnia sa, motivînd situaţia de urgenţă generată de alegerile de anul trecut, s-a instalat în funcţia de preşedinte al acestei formaţiuni politice. Din respect pentru Mircea Banias, liderul pedeliştilor constănţeni, nemulţumiţii nu au făcut pasul în faţă, pentru a nu perturba negocierile purtate cu PSD, negocieri care vizează împărţirea posturilor de conducere din teritoriu. Dacă este un mediator atît de bun, după cum pretind susţinătorii săi, unii dintre ei numărîndu-se printre cei care au “minat” Consiliul Local Mangalia, de ce nu face ordine în propriul său partid? De ce, atunci cînd este vorba de ocuparea unor funcţii importante pe plan local, îi susţine numai pe cei pe care îi agrează domnia sa? Să înţeleg că singurele persoane apte din punct de vedere profesional şi moral, Foleanu, Cucoran, Laura Condur, cumva “naşa” domniei sale?, Griguţa, Maria Andrei etc., se găsesc numai în rezerva sa personală de cadre? Dacă are aptitudini de mediator de dulce, în sensul că vorba dulce mult aduce, de ce nu se străduieşte să asigure un echilibru în partid între vechea şi noua gardă? Tentativele sale de a-l anihila total pe Nae Negrea, liderul de drept al PD-L Mangalia, cu care a colaborat cînd i-a venit lui bine, miros de la o poştă a vendetă politică. Exact aşa procedează şi Traian Băsescu. După ce se foloseşte de anumiţi oameni din jurul său, călărindu-i peste tot, îi abandonează sau îi trece pe “linie moartă”. Sigur, cu excepţia a trei fraţi siamezi de care se simte strîns legat, el fiind al patrulea siamez, din dosarul “Flota”, care, pun pariu, va fi redeschis în 2010. În timpul “Operaţiunii Limanu”, Zanfir Iorguş a rostit cîteva vorbe înţelepte pe tema promovării tinerilor. Cumva după modelul “căpăcirii” lui Dan Moldovan, căruia i-a pus tot timpul piedici pentru că a îndrăznit să se înscrie pe lista candidaţilor pentru Primăria Mangalia? Iorguş îl copiază pe Băsescu în mijlocul secuimii. Mult mai grav este faptul că repetă unele dintre greşelile comise de Stelian Duţu. Unde a ajuns fostul lider al PD-L Constanţa?