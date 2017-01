Iorguş îi dă peste mînă Elenei Udrea

În calitatea sa de ministru al Turismului, doamna Elena Udrea a înţeles că litoralul românesc trebuie să reprezinte o prioritate pe agenda sa de lucru. Salvată la timp din vîltoarea apelor termale din Bucureşti, domnia sa a revenit la sentimente mai bune şi mai utile. A realizat că nu e cazul să-şi piardă vremea cu concursurile de cai verzi pe pereţi, drept care a trecut direct la sinergia faptelor concrete, întîlnindu-se cu factorii de răspundere care poartă pe umerii lor povara turismului de pe litoral. Pînă să dea apele termale în clocot, blonda, pentru care a fost înfiinţat un minister, s-a pus pe treabă, înţelegînd ceea ce era de înţeles în urma discuţiilor purtate cu oamenii cu experienţă, pot să le spun lejer profesionişti, din acest domeniu de activitate. Anul acesta, pregătirea sezonului estival nu mai trebuie lăsată pe ultima sută de metri, la spartul tîrgului, cum se spune, pentru că tot sîntem noi specialişti în tîrguri de ţuică, brînză şi cîrnaţi de Pleşcoi. E bine că, inclusiv în ceasul al 12-lea, guvernanţii şi-au schimbat radical mentalitatea despre litoral, chiar dacă unii dintre colegii de partid ai doamnei Udrea s-au străduit să pună în permanenţă beţe în roate administraţiei Mazăre, căreia i-au fost refuzate toate proiectele propuse în ultimii ani. La prima vedere, Elena Udrea dă semne că este dispusă să ajute turismul de pe litoral. Dacă este animată de sentimente şi aspiraţii constructive, va fi nevoită să se aşeze la masa de lucru alături de cei pe care dumneaei i-a hulit o vreme. Să spunem că a făcut acest lucru mînată din spate de interese pur electorale şi sub impulsul unor porniri demagogice, ceea ce, pînă la un punct, este de înţeles. Presupun că acum a lăsat deoparte politica otrăvită şi antipatiile personale. Mă tem însă, pentru că aşa se întîmplă de cele mai multe ori la noi, că vor interveni alţi factori perturbatori. În contrast evident cu atitudinea Elenei Udrea, o surpriză pentru cei care au criticat-o, unii pedelişti continuă să ignore înţelegerile făcute la nivel central, afirmînd că alianţa nu impune respectarea unor reguli de conduită politică în teritoriu. Cel puţin aşa am înţeles eu dintr-o declaraţie a deputatului Zanfir Iorguş, care continuă războiul său personal cu primarul pesedist Claudiu Tusac. Noul edil şef al oraşului Mangalia i-a prezentat Elenei Udrea strategia care vizează scoaterea din anonimat a staţiunilor Olimp şi Neptun, cîndva, adică înainte ca Iorguş să ajungă primar pe trei mandate, veritabile “perle ale litoralului românesc”. A venit timpul ca sudul litoralului să fie readus la viaţă. Se pare că ministrul Turismului a înţeles acest lucru. Sînt convins că şi domnul deputat Iorguş a realizat care sînt, în prezent, priorităţile din turism, dar, din păcate, dumnealui are o problemă cu Tusac. Promovînd vrajba şi intriga politică, metode prin care anumiţi consilieri pot fi foarte uşor manipulaţi, Iorguş nu face decît să-i dea peste mînă Elenei Udrea! Şi, dacă ar fi să analizăm din foarte multe puncte de vedere, nu este corect. Faţă de singurul parlamentar de Mangalia în viaţă, Elena a fost OK. L-a susţinut în faţa conducerii de partid şi de stat, l-a apărat de duşmanii din PD-L Constanţa, care nu s-au obişnuit nici acum cu prezenţa lui în partid, cu toate că a trecut ceva timp de la momentul dezertării sale din PSD. Şi pentru că tot veni vorba de momentul ăsta istoric, domnul deputat ar putea fi un bun translator în relaţia dintre PD-L şi PSD. Dacă este un om de onoare, Zanfir Iorguş ar trebui să se plaseze primul pe lista celor care se oferă să se dedice relansării turismului din sudul litoralului, pentru că, din cîte îmi amintesc, aşa a promis în campania electorală. E păcat ca experienţa celui care a fost primar timp de trei mandate la rînd să fie irosită în atentate care urmăresc să omoare şi capra vecinului. De ce nu ar fi dumnealui salvatorul acesteia, motiv pentru care Elena Udrea i-ar rămîne veşnic recunoscătoare. Mai ales că domnia sa a dat un prim semnal pozitiv în ce priveşte relansarea turismului de pe litoralul românesc. Şi, pe urmă, domnule Iorguş, nu se face să-i daţi peste mînă Elenei Udrea! În definitiv, este o doamnă!