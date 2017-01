„Iorguş să îşi dezlipească tentaculele din Mangalia“

Consilierul local Constantin Filimon (fost conservator) şi-a prezentat ieri, într-o conferinţă de presă, candidatura pentru funcţia de primar al municipiului Mangalia, din partea FD, formaţiune politică din care face parte de puţin timp. Filimon este susţinut în demersul său de un alt consilier local, fost pedelist, Cornel Grama, care a intrat şi el în FD. Filimon a declarat că actualul primar al oraşului, Zanfir Iorguş, a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a-i bloca demersul de a candida la funcţia de primar. “Iorguş s-a folosit de fel de fel de tertipuri pentru a mă determina să nu candidez. Timp de peste un an şi jumătate am fost plimbat între poliţie şi justiţie, am fost agresat de către un interlop al Mangaliei, dar, în ultimii patru ani de mandat al lui Iorguş, am demonstrat că am fost principalul lui opozant. Primarul are acum un contracandidat şi de acum va avea probleme serioase“, a declarat Filimon. El a adăugat că cetăţenii oraşului au nevoie de o schimbare şi că ar fi bine ca primarul să îşi dea demisia şi eventual să plece în SUA, acolo unde ar avea o firmă şi unde s-au stabilit mai multe rude de-ale sale. “Ar fi bine ca Iorguş să îşi ia tălpăşita şi să îşi dezlipească tentaculele din Mangalia“, a mai spus Filimon. El l-a acuzat pe actualul primar din Mangalia de faptul că a distrus tot sudul litoralului şi că a încercat, în mai multe rînduri, dizolvarea Consiliului Local. “Dacă el şi firmele pe care le favoriza nu au putut face nimic, nu a lăsat nici investitorii să facă nimic. Plaja din Mangalia este distrusă în comparaţie cu cea din Mamaia“, a spus Filimon. El a precizat că, în 2006, a fost nevoit să îşi dea demisia din PD, din cauza unor solicitări venite din partea preşedintelui organizaţiei judeţene, Stelian Duţu. “Duţu mi-a cerut să îmi retrag plîngerea pe care o făcusem împotriva lui Iorguş şi mi-a sugerat să mă înţeleg bine cu el pentru că de acest lucru depinde viitorul meu pe scena politică. În PD este o cloacă politică, iar pe unde trece Duţu, nici iarba nu creşte“, a adăugat Filimon. El a mai spus că în campania electorală se bazează şi pe sprijinul politic al consilierului local independent Florin Maftei.

FD are uşa închisă pentru “maidanezul politic” Duţu

În cadrul aceleiaşi conferinţe, preşdintele FD Constanţa, Constantin Frăţilă, a declarat că aşteaptă ca foştii membri ai PD să vină vină spre FD, care “reprezintă adevăratul PD de pe scena politică românească“. Întrebat dacă l-ar accepta pe Duţu să facă parte din FD, în condiţiile în care acestuia i-a fost refuzată candidatura la şefia Consiliului Judeţean Constanţa de către conducerea partidului, Frăţilă a declarat că Duţu ar trebui să se ducă într-o zonă populară, iar “această zonă ar putea fi la el la ţară. Spun nu maidanezului politic“.