Iorguş şi dragostea lui liberală

În cazul deputatului Iorguş, e greu de ştiut care a fost prima lui dragoste. Evident, în politică, pentru că nu mă interesează viaţa sa personală. Aşadar, din punct de vedere politic, se poate spune că fostul primar a avut şi are în continuare o existenţă extrem de tumultoasă. Înţeleg că, la început, ca orice început în viaţă, nu a fost prea hotărît. Iniţial, în adîncul sufletului său, a fost atras de trandafirii fostului PDSR, dar, în cele din urmă, a optat pentru doctrina ţărănistă. A fost o alegere cu noroc, pentru că, profitînd de o conjunctură favorabilă, a ajuns primarul municipiului Mangalia. Numai că în politică, precum şi în viaţă, prima dragoste nu se uită niciodată… Poate aşa se explică faptul că, după ce corabia CDR a întrat serios la apă, domnul Iorguş a început să suspine din nou după spinii pesedişti, faţă de care, la vremea respectivă, a început să nutrească noi sentimente de aleasă preţuire. Fire năvalnică şi greu de strunit, iubăreţ din fire cu partidele, Zanfir Iorguş a dovedit din plin că, în politică, nu este statornic în dragoste. Cunoaştem cu toţii povestea sa politică. Într-o noapte, îmbrăcat în straie de mireasă, sărind pe fereastră, l-a părăsit pe ginerele PSD, aruncîndu-se în braţele protectoare ale PD-L. De fiecare dată, cumplit destin!, a fost vorba de dragoste la prima vedere, dovadă clară că, în politică, Zanfir Iorguş se aprinde foarte repede! Iorguş pare a fi un cuceritor fără egal în materie de partide şi diverse coaliţii de conjunctură. Puţini ştiu însă, după cum am constatat, că domnia sa este mistuit de un fior liberal fără pereche, dovadă grija pe care o manifestă faţă de diverşi înaintaşi ai PNL Mangalia. Se prea poate ca domnia sa să fie unul dintre admiratorii de taină ai acestui partid, ceea ce nu ştiu dacă este chiar atît de rău în ceea ce-l priveşte direct şi personal. În definitiv, toţi iubim pe cineva pe ascuns. Oricum, Zanfir Iorguş e cucerit de mirajul idealurilor liberale şi, la o adică, s-ar putea, atunci cînd îi va veni sorocul, să iasă din politică din… PNL! Spun asta luînd în calcul grija pe care o manifestă, ca om bun şi blajin ce este, faţă de unii liberali din teritoriu. Pe unii îi ţine în braţe, ca o doică politică grijulie şi cu simţ de răspundere, pe alţii îi propune pentru diverse funcţii de conducere sau face în aşa fel încît să fie uitaţi pe locurile pe care le ocupă în prezent. Exact ca mama lui Ştefan cel Mare, care a primit repartiţie pe o stîncă neagră dintr-un vechi castel. Cu puţin timp înainte de sărbătorile pascale, Zanfir Iorguş a încodeiat ouă la SNM 2 Mai. După bunul său obicei, a trecut din nou peste capul lui Mircea Banias, modificînd prin părţile sale esenţiale structura CA. Practic, l-a “radiat” dintr-o suflare pe Dan Moldovan, pe motiv că acesta nu are studii de specialitate! Ca să vezi şi să nu crezi cît de vitează este capra cu trei iezi! Specialistul propus de Iorguş, care face şi desface totul în materie de cadre, este un oarecare domn Burlacu. Mă rog, poate că e capabil omul, nu spun, dar cum este posibil să fie ignorat un document cu propuneri semnat şi parafat de preşedintele organizaţiei judeţene?! Sau poate că Iorguş crede că Mircea Banias e glugă de coceni în partid! Ce naiba, puii mei, nici chiar aşa! În loc de miel, l-a tăiat pe Dan Moldovan de pe listă! Ştim că Moldovan i-a căzut greu domnului deputat încă de anul trecut, după ce tînărul pedelist şi-a manifestat dorinţa de a candida la alegerile locale pentru Primăria Mangalia. Mai mult decît atît, acesta a obţinut un procent foarte bun în sondajele interne de partid. Aşa se face că Zanfir Iorguş, care anunţase, cu surle, trîmbiţe şi tromboane, că se retrage din cursa electorală, s-a răzgîndit! Şi rău a făcut, pentru că, într-un final cu cîntec, a pierdut Primăria. Mistuit de o fulgerătoare dragoste liberală, a preferat să sacrifice un coleg de partid! Altfel ar fi stat lucrurile dacă l-ar fi tăiat de pe listă pe actualul director general al şantierului naval amintit, domnul Horez, prin venele căruia curge sînge liberal… Vă propun o temă de meditaţie. Din cei 12 favoriţi ai deputatului Iorguş pentru diverse funcţii de conducere doar unul singur este pedist veritabil!