Iorguş şi groapa cu furnici

Ţinând cont de evenimentele derulate, în ultima vreme, la Mangalia, cu pensionari ieşiţi în stradă, desigur, nu pentru a se dedica promenadei de primăvară, sunt semne că deputatul Iorguş s-ar putea să cadă în propria sa groapă. Pionier al muncii voluntare în capitalismul nostru original şi inconfundabil, Zanfir Iorguş sapă de zor sub scaunul primarului Claudiu Tusac, ştergându-se rar de sudoare. Chiar dacă nu i-a ieşit figura cu suspendarea din funcţie şi cu referendumul vesel, liderul pedeliştilor mangalioţi nu a renunţat la obiectivele sale personale, adoptând diverse registre tactice. Când ţipă tare, ca să-l audă întreg oraşul, înfierându-l cu mânie proletară pe Tusac, când îndulceşte glasul, acceptând mieros orice formă de negociere! Indiferent de starea sa de spirit, are un singur obiectiv - să-l sape pe primar până la temelie. Pe această temă, nebunia de la Mangalia continuă într-un ritm îndrăcit. Ajutat de consilierii care îi cântă în strună şlagăre inspirate din activitatea brigadierilor de altădată, precum “Macarale, macarale…”, domnul deputat sapă într-o veselie, punând în pericol infrastructura de rezistenţă a Primăriei Mangalia, în calitatea sa de simplu imobil şi atât. Rămaşi fără busolă, cei care îl ajută la săpatul gropii, mă refer strict la consilierii nervoşi din CL, au depăşit măsura. Câteva dintre propunerile lor au avut darul de a-i isteriza pe cei mai mulţi dintre locuitorii oraşului, care, peste noapte, s-au trezit fără ajutoare sociale şi fără transport gratuit. Facilităţile respective aveau darul de a mai îndulci oarecum viaţa amară a pensionarilor. Acum, însă, după măsurile istorice luate în Consiliul Local, sunt nevoiţi să se limiteze la puţinul pe care îl au. Din păcate, după cum am anticipat, ei reprezintă primele victime ale acestui război absurd. Vor urma şi alţii! Adunaţi, zilele trecute, lângă groapa lui Iorguş, mangalioţii nemulţumiţi de starea de lucruri existentă în oraş au protestat vehement, blamând coaliţia pedelisto-liberală de pe plan local. Ca o ironie a sorţii, respectivul pact politic, unul nescris, dar care a funcţionat de la sine, a fost devoalat într-un moment critic al existenţei sale! Poate şi pentru faptul că nu a mai candidat la şefia PNL Mangalia, Viorel Oleniuc nu s-a mai bucurat de sprijinul lui Zanfir Iorguş. Ba, dimpotrivă, conform unor surse, a fost criticat pentru propunerile sale, ce-i drept, aberante, privind tăierea la sânge a bugetului alocat curăţeniei oraşului şi a staţiunilor “conlocuitoare”! Poate că, acum, rămas singur la înaintare, domnul Oleniuc înţelege mesajele pe care i le-am transmis de la această rubrică… Momentul în care domnul deputat s-a împăcat cu Mincă ar fi trebuit să-i dea de gândit. Într-o situaţie asemănătoare riscă să se afle şi Paul Foleanu, care, conform unor reflexe bine conservate, s-a grăbit să pluseze pe seama propunerii lui Oleniuc. E limpede că măsura cu pricina este îndreptată împotriva primarului Tusac, numai că, din nefericire, de suferit suferă cetăţenii oraşului. Mitingul pensionarilor ar trebui să-l readucă grabnic cu picioarele pe pământ pe Zanfir Iorguş, care este convins că toată Mangalia plânge după domnia sa! Nici chiar aşa! Episodul cu pricina este relevant din mai multe puncte de vedere. În primul rând, a fost o dovadă clară că mitul lui Iorguş e o simplă poveste şi că susţinătorii săi din Consiliul Local se străduiesc degeaba să facă uitată înfrângerea sa de la alegerile locale. În al doilea rând, dacă nu chiar primul, ne-am convins că cetăţenii ştiu şi s-au săturat de jocurile politice de culise…