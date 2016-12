Anul acesta, de 1 Mai, micul războinic al deputatului Iorguş, mă refer, desigur, la micul de pe grătarul electoral, nu a mai înregistrat “succesurile” de altădată. Tot uitîndu-se după musafirii importanţi care nu mai veneau la masa sa festivă, cadre de nădejde de la nivelul conducerii centrale a PD-L, Zanfir Iorguş semăna izbitor de bine cu eroina de pe statuia dedicată victoriei socialismului. Cu un amendament. Domnul deputat a rămas şi acum cu ochii în soare… Susţinătorii domniei sale s-au grăbit să pună eşecul personal pe seama condiţiilor meteo, motivaţie mult prea subţire pentru un om politic de talia sa. Să fi pierdut micul războinic din popularitatea de odinioară? Să fi făcut mahării de la Bucureşti indigestie după mulsul oilor? Se prea poate ca domnii în cauză să fi preferat să se zbenguie, alături de Traian Băsescu şi de consoarta sa, la “Popasul pescarilor”, locaţie aflată în vecinătatea micului războinic. După cum îl ştiu cît de pătimaş este din cauza metabolismului său tumultos, nu cred că lui Iorguş i-au picat bine scaunele goale pe care ar fi trebuit să se aşeze invitaţii săi de seamă. Semn rău cînd nu te mai “calcă” şefii de partid de la Bucureşti! Ce chef e ăla cu Mugurel Mitrana! La nevoie, face şi el scandal, dar nu are colţii buldogului Blaga! Se spune că un necaz nu vine niciodată singur. În cazul domnului deputat, 1 Mai a arătat ca o zi de 13 cu ghinion. Debutul sezonului estival pe litoral trebuia să constituie un motiv cît se poate de serios pentru Zanfir Iorguş de a-şi încorda muşchii în materie de turism. În campania electorală pentru alegerile parlamentare, ca să nu mai vorbesc de locale, fostul primar al Mangaliei ne-a făcut capul tobă pe tema relansării turismului în sudul litoralului, acreditînd ideea că, la acest capitol, este singurul în măsură să ne bage în… Europa. Căci, nu-i aşa, unde în altă parte? Pe tema asta, dacă îmi amintesc eu bine, l-a tras de urechi pe primarul Tusac pînă i-au spus consilierii dizolvaţi că dînsul nu poartă cercel. Aşadar, cu ocazia lui 1 Mai muncitoresc, populaţia naivă a aşteptat ca Zanfir Iorguş să mişte ceva în teritoriu. Sigur, nimeni nu mai crede în minuni, dar, mă rog, toate privirile au fost îndreptate spre muşchii lui de deputat de Mangalia. Un licăr de speranţă a apărut în momentul în care Elena Udrea a fost urcată cu forţa pe singurul cal sătul din herghelia Mangalia. Din poziţia călare pe situaţie, mă aşteptam să acorde un plus de atenţie sudului litoralului, numai că, în cele din urmă, staţiunea Mamaia a cîştigat tot! Dacă pînă şi masa festivă a domnului deputat a fost pustie!!! Pentru eşecul de la debutul sezonului estival, iorguşienii au dat vina pe diversioniştii din PSD, plasîndu-l chiar pe Tusac în frunte! Aiurea. Din cîte ştiu, în fruntea Ministerului Turismului se află Elena Udrea, membru marcant al PD-L. Dacă ar fi vrut să-i ridice deputatului mingea la fileu, nu mă îndoiesc că şefa de la MT ar fi direcţionat o parte din acţiunile atractive către sudul litoralului. Ar fi fost o adevărată demonstraţie de forţă pedelistă în teritoriu! La nevoie, s-ar fi scris un imn şi pentru staţiunile din jurul lui Neptun. Ceva îmi spune că, orbit de dorinţa de a se răzbuna pe Tusac, domnul deputat merge de multă vreme împotriva vîntului, ceea ce nu este pe placul Elenei Udrea. În timp ce, în materie de turism, alianţa funcţionează impecabil pe litoral, se vede şi se simte chestia asta, domnia sa rămîne un factor perturbator în direcţia asta. Pînă la urmă, indiferent de ceea ce comentează unii sau alţii, e clar că Elena Udrea este mult mai tare chiar şi decît premierul Boc sau ministrul Justiţiei! A dovedit-o în clar în povestea atît de tumultoasă cu reorganizarea plajelor. Pînă şi Predoiu a înţeles că Elena vrea să ne dovedească iute că se trage din Troia turismului. Ei bine, Zanfir Iorguş trage cu dinţii de alianţa PD-L- PSD ca să o facă praf! Cred că din acest motiv a fost ignorat de ministreasa Turismului. Repet ceea ce am mai comentat la această rubrică. Cît timp Iorguş transformă un conflict personal, cel cu Tusac, într-un război general, tulburînd apele şi în Consiliul Local, nu va fi linişte la Mangalia!