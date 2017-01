Iorguş şi voturile bulgarilor

Dacă ar candida într-un colegiu din satele bulgăreşti cu care se învecinează municipiul Mangalia, cu siguranţă, Zanfir Iorguş ar cîştiga detaşat competiţia electorală. Chiar dacă nu este cunoscut de toată lumea, ca fizionomie, fizic impunător, vorbă lungă etc., sînt convins că s-ar bucura de o popularitate ieşită din comun, ceea ce i-ar asigura o victorie lejeră, un triumf fără de margini în legislatura bulgară. Ca să nu spun că, dacă ar fi candidat la Kranevo sau Balcic, contracandidatul său pe viaţă şi pe moarte, Claudiu Tusac, nu ar fi avut nicio şansă în faţa lui! O să vă întrebaţi, desigur, de unde atîta popularitate pe capul domnului Iorguş! Care sînt faptele sale de vitejie ce i-au adus atîta glorie? De ce nu a fost el reales ca primar la Mangalia, cînd e dorit în Bulgaria? Ei bine, fostul edil al Mangaliei i-a făcut praf pe vecinii noştri, şi ei, se ştie, foşti comunişti sentimentali, cu programele sale de modernizare a turismului de pe litoralul românesc! Aceleaşi programe pe care, după ce le-a trecut prin trei albii politice diferite, PNŢCD, PSD şi PD-L, le-a scos la zvîntat şi în campania electorală pentru alegerile parlamentare! Să nu credeţi cumva că bulgarii, în ciuda năravurilor lor consacrate, ne-au furat cheia marilor succese şi, în felul acesta, au contribuit mişeleşte la “îngheţarea” turismului din sudul litoralului românesc la nivelul anilor de pionierat! Nu bulgarii au ţinut pe loc fostele “perle ale litoralului românesc” şi nu din cauza lor te apucă jalea cînd treci prin Olimp, Neptun, Venus şi Saturn. Ca primar al Mangaliei timp de trei mandate, Zanfir Iorguş a avut destule programe, dar de televiziune prin cablu. Ideile şi iniţiativele sale, privind dezvoltarea turismului de pe litoral, au prins atît de bine încît, ca în povestea cu vrejul fermecat de fasole, au dat roade la bulgari! Aplicate în doi peri la Mangalia, programele lui Iorguş au prins rădăcini în satele bulgăreşti învecinate. Să exemplific. Sîmbăta trecută, împreună cu mai mulţi prieteni, am poposit într-un sătuc din Bulgaria situat la 10 kilometri de graniţă. Spre surprinderea mea, am găsit aici un restaurant impecabil, cum nu cred că există, în sezonul rece, în Mangalia! Într-o aşezare oarecare, ne-am trezit într-o locaţie de excepţie: preparate culinare diverse şi ieftine, servicii de calitate, ospătari curaţi, educaţi, care vorbeau inclusiv limba română, note de plată făcute la fix, fără nicio intenţie de a fura clientul, atmosferă de vis, program muzical, dans, civilizaţie de la un capăt la altul. Cînd am ieşit afară, în parcarea improvizată din faţa restaurantului se găseau nu mai puţin de 50 de autoturisme cu numere de înmatriculare de Constanţa. Cei mai mulţi dintre clienţi, pentru că amicii mei îi cunoşteau, erau din… Mangalia, un oraş mort la orele serii, mai ales acum, în sezonul rece. Sigur, am auzit că, de foarte multe ori, cum este şi firesc, ca să poată beneficia de avantajele programelor sale de dezvoltare turistică, Zanfir Iorguş îşi petrece şi dumnealui timpul liber prin satele din Bulgaria sau la Varna, la cumpărături! După trei mandate care au purtat pecetea ideilor sale novatoare, Mangalia este aproape pustie la sfîrşit de săptămînă! Nu cred că este un motiv de mîndrie patriotică faptul că locuitorii săi au găsit în Bulgaria mai multe locuri dedicate lor, pentru că, atenţie, clientela de bază, în această perioadă, este reprezentată de constănţeni şi mangalioţi! În aceste condiţii, sînt de-a dreptul ridicole teoriile pe care candidatul Zanfir Iorguş le ţine alegătorilor din Colegiul 5 pe tema turismului visător decupat din spiciurile sale de altădată. Sigur, la bulgari, ar fi votat, ca să spun aşa, cu braţele deschise. Cu o condiţie, ca să le meargă lor bine, să aplice programele tot la noi! Şi, ca să ne amuzăm, în continuare, cu Iorguş în colegiul 5, reproduc o declaraţie de-a domniei sale citată de un ziar local: ”Sper să nu se repete bîlciul de la alegerile locale, acele metode bazate pe minciuni şi dezinformări făcute în stil securist, pentru că istoria a demonstrat că cei care le-au practicat au fost sancţionaţi de electorat”. Corect. Dacă nu mă înşeală memoria, la alegerile locale, chiar domnul Iorguş în persoană a fost sancţionat de electorat!!!