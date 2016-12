Iovănescu acuză jocurile de culise împotriva Farului

Greşelile de arbitraj comise împotriva Farului în acest retur i-au determinat pe oficialii constănţeni să creadă că lupta pentru evitarea retrogradării nu se dă doar pe gazon, ci şi în culise. Astfel, secundul Sevastian Iovănescu a făcut o declaraţie surprinzătoare la conferinţa de presă desfăşurată ieri. “Domnul Jean Hacic Garabet, membru în Comitetul Executiv al FRF, i-a spus lui Viorel Stoica, directorul nostru sportiv, că sîntem pe lista neagră”, a afirmat tehnicianul constănţean. Fostul preşedinte al Farului a negat cu vehemenţă că ar fi spus aşa ceva, afirmînd că nu este implicat în fenomenul fotbalistic. “Este o inepţie, cum să spun aşa ceva? Ce treaba am eu cu Farul sau chiar cu fotbalul? Ce, în Comitetul Executiv se fac liste?”, a declarat, nervos, Garabet. În schimb, “Pilă” Stoica a recunoscut discuţia cu Garabet, dar a explicat că totul a fost o glumă. “A spus aşa, în glumă, nu că ar fi ştiut dînsul ceva. Nu mai există astfel de liste”, a spus directorul sportiv al grupării de pe litoral.

În aceeaşi conferinţă, Iovănescu a vorbit şi despre arbitrajul lui Marius Avram, de la meciul cu CFR Cluj, dezvăluind că fostul mare arbitru Ion Crăciunescu s-a ferit să comenteze prestaţia acestuia. “Crăciunescu mi-a zis că nu se bagă, pentru că este vorba de CFR Cluj şi sînt interese mari”, a acuzat secundul Farului. “Nu am discutat nimic despre meciul cu CFR Cluj şi despre Marius Avram, iar dacă Iovănescu spune altceva înseamnă că minte. Este adevărat că am discutat despre arbitrajul din partida cu Timişoara, dar mă surprinde că a declarat aşa ceva. Eu nu am parti-pris-uri”, a replicat fostul mare arbitru.

Culmea, arbitrul Marius Avram şi CFR Cluj au depus memorii la Comisia de Disciplină împotriva patronului FC Farul, Gheorfge Bosînceanu, pentru declaraţii dure făcute de acesta la sfîrşitul partidei Farul - CFR. “Atît Avram, cît şi clubul clujean m-au acuzat că le-am stricat imaginea şi altfel de lucruri. Felul în care sînt redactate memoriile mă face să gîndesc că le-a redactat acelaşi avocat şi, mi se pare mie, avocatul clubului CFR Cluj”, a spus patronul clubului constănţean.