iPad 2 ajunge pe piaţa europeană la sfârşitul lui martie

Deşi are probleme de sănătate, Steve Jobs a lăsat totul deoparte şi a prezentat cu mult entuziasm noul produs Apple, mult aşteptata tabletă iPad 2. iPad 2 este mai subţire, mai uşor şi mai rapid decât predecesorul său. Gadgetul este dotat cu noul procesor A5, despre care Steve Jobs susţine că are o capacitate de procesare dublă faţă de cel prezen pe primul iPad. Viteza şi capacitatea de procesare nu înseamnă reducerea autonomiei bateriei. Pentru iPad 2, bateria va dura aproximativ zece ore şi până la o lună în stand by. Deşi nu este prima alegere pentru a filma ceva sau a face fotografii, iPad 2 este dotat cu două camere video, câte una pe fiecare parte.