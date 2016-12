Ipad-urile, scoase în afara legii în China

Autorităţile din China au început să retragă din magazine toate produsele Apple în urma unui ordin judecătoresc emis de curând. S-a dovedit că Apple a obţinut prin mijloace ilicite numele de iPad de la compania ProView. Prin urmare, reprezentanţii autorităţilor au început să confişte din magazine produsele Apple, iar unii dintre vânzători au fost de acord să le retragă de bună voie. Apple a cumpărat de la compania ProView trademark-ul pentru denumirea iPad pentru o aşa-zisa companie IP Application Development fără ca acesta să ştie cu cine are de a face. ProView a acţionat apoi în judecată gigantul IT şi se pare că şi-a redobândit dreptul de a folosi acea denumire. Apple are de plătit şi suma de 38 milioane de dolari autorităţilor chineze şi peste 1,5 miliarde de dolari către ProView pentru folosirea neautorizată a trademark-ului până acum.