iPhone, interzis în Mexic

Chiar dacă pare incredibil, Mexicul este la un pas de a interzice telefoanele Apple. Mai concret, compania americană a pierdut procesul prin care putea folosi numele de iPhone în Mexic. Apple a tot încercat să îşi securizeze numele produselor sale, încă din 2009, însă o companie locală a obţinut chiar din 2003 acordul de a-şi comercializa produsele sub denumirea iFone. Pentru că, din punct de vedere fonetic, iPhone şi iFone sună aproape identic, oficialii din Cupertino au cerut drepturi exclusive de comercializare, însă decizia instanţei nu este tocmai cea la care se aşteptau. Firma mexicană are deja pretenţii ca Apple să îi cedeze 40% din veniturile încasate până acum pentru iPhone în Mexic. De asemenea, iFone a cerut, aşa cum era de aşteptat, şi interzicerea vânzării smartphone-ului Apple în această ţară. Decizia tribunalului din Mexic implică însă doar victoria asupra brandului iPhone / iFone. Nu s-a luat nicio decizie cu privire la celelalte cerinţe ale iFone. Până când cele două companii nu vor ajunge la un acord, vânzările iPhone în Mexic nu vor putea continua. Dat fiind istoricul Apple, o înţelegere este puţin probabilă iar conform unor surse, americanii vor face apel, în acest caz. Apple se confruntă cu o problemă asemănătoare şi în China.

VÂNZĂRI GLOBALE Compania are parte însă şi de veşti bune. În trei zile de la lansare, a reuşit să vândă trei milioane de mini iPad-uri, dublu faţă de modelul din a treia generaţie iPad, lansată în luna martie. Şi rivalul sud-coreean Samsung Electronics Co. a anunţat că vânzările globale de smartphone-uri Galaxy S III au depăşit pragul de 30 de milioane, în aproximativ cinci luni de la lansare. Samsung, cel mai mare producător mondial de smartphone-uri, a lansat modelul Galaxy S III în luna mai a acestui an şi în primele 50 de zile vânduse deja peste zece milioane de exemplare. Modelul Galaxy S III se vinde într-un ritm mult mai rapid decât predecesorul său Galaxy S II, lansat în urmă cu un an. Galaxy S II a avut nevoie de 14 luni pentru a ajunge la 30 de milioane de exemplare vândute.

Afacerea cu telefoane inteligente merge atât de bine, încât deşi Mark Zuckerberg declara într-un interviu că producerea unui telefon nu este o prioritate, lucrurile par să nu stea tocmai aşa. Potrivit unor surse, Facebook pregăteşte un smartphone, împreună cu producătorul taiwanez HTC, terminal ce va purta denumirea de HTC Opera UL. Proiectul a fost amânat puţin dar reţeaua de socializare îşi doreşte foarte tare un telefon pe care să scrie Made by Facebook. Telefonul va fi dotat cu un procesor Qualcomm 1.4 Ghz, un ecran HD cu o rezoluţie de 1.280 x 720 şi va funcţiona cu cel mai recent sistem de operare de la Android, Jelly Bean, iar culoarea terminalului se presupune ca va fi albastră.