IPIFF 2007 atrage cinefili din toată ţara

Filme de Oscar, un training susţinut de profesionişti, un juriu de excepţie, spaţii neconvenţionale, scurtmetraje, prezentare de şcoli de film, întîlniri cu producători celebri, critici de film şi regizori, toate acestea se desfăşoară la Constanţa, în perioada 10 – 15 iulie, sub egida Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi (IPIFF), ediţia a II-a. Organizatorii acestei ediţii a IPIFF sînt Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România (UPFAR). Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, prezent la conferinţa de presă care a avut loc, ieri, la Hotelul Flora din staţiunea Mamaia, a declarat: „Mă bucur că am reuşit să alocăm bani pentru filmul românesc. Am început cu 500 de milioane şi am ajuns la nouă miliarde, dintre care două sînt date de Centrul Naţional al Cinematografiei. În fapt, acest festival este reluarea unei vechi tradiţii, căci Mamaia a avut un festival al filmului şi înainte de ’89. Ne bucurăm că, împreună cu producătorii de film, am reuşit să facem primul festival de acest gen din România, cu atît mai mult cu cît această ediţie se desfăşoară sub auspicii europene. Cred că filmul românesc merită să aibă, acasă la el, un loc unde să concureze şi să-şi exprime valoarea. Ne dorim ca acest festival să fie mai bun decît anul trecut şi mai slab decît anul viitor”. Reprezentanţii celor două instituţii organizatoare, Cristian Zgabercea, directorul Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean, realizatorul festivalului şi Dinu Tănase, regizor, preşedintele UPFAR speră că această ediţie va fi un succes, care va satisface exigenţele publicului şi ale tuturor celor implicaţi. Pentru al doilea an la rînd, unul dintre dezideratele IPIFF este pregătirea producătorilor profesionişti. Astfel, şi anul acesta, invitaţi de onoare sînt preşedintele New Producers Alliance (NPA), David Pope şi Anita Lewton, Head of Training, membru în comitetul director al NPA, care au declarat că este un privilegiu să se afle în România, la acest festival şi că doresc, prin împărtăşirea ultimelor tehnici şi mijloace de producţie, să ajute la evoluţia şi dezvoltarea nivelului de producţie românesc.

Cinefili de pretutindeni

Evenimentul a atras cinefilii din întreaga ţară, difuzarea „în nocturnă” părîndu-li-se o foarte bună idee. „Nu ştiam că la Constanţa poate fi şi frig. A trebuit să ne cumpărăm bluze de trening. Am venit de ieri şi abia aşteptăm să înceapă festivalul”, au povestit Cristi Ploaie şi Mihai Gruia, „cazaţi” în campingul din Mamaia. „Noi mergem la toate festivalurile de film din ţară. Ultimul a fost TIFF-ul, care ne-a cam dezamăgit. Ne-am dat seama că unele filme româneşti sînt, totuşi, supracotate” au explicat ei.