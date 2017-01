IPJ Constanţa are un nou purtător de cuvînt

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ) are, începînd de astăzi, un nou purtător de cuvînt. Este vorba despre sinsp. Radu Croitoru, în vîrstă de 24 de ani, care se va ocupa de acum înainte de relaţia instituţiei cu reprezentanţii mass-media. Radu Croitoru a absolvit Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti în vara acestui an. După ce şi-a încheiat studiile, el a fost repartizat la IPJ Constanţa, în cadrul Compartimentului de Informare şi Relaţii Publice. „Dintotdeauna mi-am dorit să devin poliţist, iar în anul 2003, cînd am fost admis la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, mi-am îndeplinit un vis. În prezent, fac parte din Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice şi aici vreau să lucrez. Nu ştiu ce se va întîmpla în viitor, dar pot să spun că mă atrage activitatea de cercetare penală”, a declarat sinsp. Radu Croitoru.