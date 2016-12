Ipoteză șocantă: SUA transferă armele nucleare din Turcia spre România

Statele Unite au început mutarea armelor nucleare amplasate în Turcia spre România, pe fondul înrăutățirii relațiilor dintre Washington și Ankara, afirmă două surse citate de site-ul EurActiv.com, însă aceste informații sunt respinse cu fermitate de MAE.

Conform uneia dintre surse, transferul a fost foarte dificil din punct de vedere tehnic și politic. "Mutarea a peste 20 de bombe nucleare nu este ușor de îndeplinit," a declarat sursa citată, sub protecția anonimatului.

Potrivit unui raport recent al Centrului Simson, după Războiul Rece, la baza aeriană Incirlik din Turcia, la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Siria, au fost amplasate aproximativ 50 de arme nucleare tactice americane.

În timpul loviturii de stat eșuate din Turcia, autoritățile de la Ankara au tăiat alimentarea cu energie a bazei de la Incirlik și au interzis aeronavelor americane să decoleze sau să aterizeze aici. Rămâne o întrebare fără răspuns dacă Statele Unite ar fi putut menține controlul armelor nucleare în cazul unui conflict conflict civil prelungit în Turcia, se mai afirmă în raport.

O altă sursă a declarat pentru EurActiv.com că relațiile dintre SUA și Turcia, în urma loviturii de stat, s-au deteriorat într-o măsură așa de mare încât Washingtonul nu mai are încredere în Ankara pentru a găzdui aceste arme. Armele nucleare sunt mutate la baza aeriană de la Deveselu din România, a mai precizat sursa citată.

Euractiv a cerut Departamentului american de Stat, dar și autorităților turce și române, să comenteze aceste informații. Oficialii americani și turci au promis că vor oferi un răspuns în acest caz.

Pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Externe de la București a negat cu tărie informațiile cu privire la transferul armelor nucleare americane în România. "Ca răspuns la solicitarea Dvs., MAE român respinge cu fermitate informațiile la care se face referire," se afirmă într-un comunicat semnat de un purtător de cuvânt al instituției.

VICTOR PONTA: „AM MOTIVE SĂ CRED CĂ ȘTIREA A FOST CONCEPUTĂ ÎNTR-UN „LABORATOR“ DIN STRĂINĂTATE (POATE MOSCOVA?!)“

Informația privind transferul armelor nucleare în România a fost comentată și de fostul premier Victor Ponta. El a declarat că „această știre falsă (o minciună grosolană) dată de euractiv.com este cu adevărat de natură să afecteze grav siguranța națională a României!“. „Reacția promptă a MAE de a demonta această dezinformare e binevenită, dar nu cred că este de ajuns (mulți oameni nu mai citesc dezmințirea oficială și unii probabil oricum nu-i cred pe cei de la MAE)! Este clar nevoie de o acțiune legală contra autorilor și de o analiză a modului în care a fost construită această știre. Eu am motive să cred că fost concepută într-un "laborator" din străinătate (poate Moscova?!), dată unui "tovarăș" de la Euractiv.com și plasată în România printr-o rețea deja folosită anterior (EuroActiv are în București același sediu cu ... Hotnews! Și mai are câteva organisme de presă care îi preiau imediat relatările)! Dacă tot ne-am indignat față de povestea de la Sky News (o simplă farsă a unor tăntălăi) și am arestat oameni pentru asta, știrea cu arme nucleare mutate în România este de 100 de ori mai gravă și aptă de a aduce uriașe prejudicii siguranței naționale. Și așa poate aflăm cu adevărat cine face în România "jocurile" altor țări care ne sunt inamice! Ca cetățean al României și deputat în Parlament, solicit public autorităților în drept să ia urgent toate măsurile necesare și să informeze opinia publică!“, a declarat Ponta.