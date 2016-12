IPP cere renunţarea la introducerea votului obligatoriu şi schimbarea zilei de vot

Institutul pentru Politici Publice (IPP) cere partidelor politice să renunţe la ideea de a introduce votul obligatoriu şi la interdicţia votului pe liste suplimentare, să introducă votul anticipat prin poştă şi internet, să schimbe ziua de vot şi să îmbunătăţească listele electorale permanente. De asemenea, IPP solicită formaţiunilor politice să se implice alături de societatea civilă într-o dezbatere publică, în următoarea perioadă, pentru găsirea celor mai potrivite soluţii pentru creşterea participării la vot şi, prin aceasta, “la cîştigarea unui suport popular corespunzător care să îi legitimeze pe cei aleşi”. IPP consideră că “dezbaterea trebuie declanşată acum, pentru a se ţine cont de experienţele electorale recente, evitîndu-se adoptarea acestor măsuri cu cîteva zile înaintea următoarelor alegeri, cum se întîmplă de obicei în România. De asemenea, dezbaterea nu trebuie să capete accente populiste, mergînd pînă la interzicerea dreptului de a vota, sancţionarea alegătorilor pentru blocajul de credibilitate în care se află partidele fiind deosebit de periculos pentru evoluţia democraţiei din România”. Reprezentanţii Institutului consideră că iniţiativa introducerii votului obligatoriu “pare a nu avea respect pentru drepturile omului şi democraţie”: “În România, drepturile omului se transformă peste noapte într-o obligaţie, dacă vor politicienii. Mai mult decît atît, premisa că votul obligatoriu ne va oferi o participare foarte consistentă la vot în România este falsă. Puţinele ţări care au această prevedere se confruntă ele însele cu prezenţă la vot de circa 50%. Susţinătorii acestei idei trebuie să reflecteze la faptul că obligativitatea înseamnă şi aplicarea unei sancţiuni milioanelor de cetăţeni care nu se vor prezenta la vot”. Pe de altă parte, IPP consideră că atîta vreme cît alegătorilor aflaţi, din diferite motive, în mişcare, în ziua votului, nu li se oferă posibilitatea să voteze printr-o altă metodă, “interzicerea dreptului constituţional de a vota este o măsură de o gravitate extraordinară”. În opinia celor de la IPP, introducerea votului anticipat prin poştă şi internet constituie o prioritate, fiind adaptate realităţilor din toată lumea. Totodată, IPP consideră că participarea la vot, din mai multe motive, ar putea fi stimulată de organizarea alegerilor într-o zi lucrătoare, caz în care angajatorii ar trebui să permită angajaţilor să aibă cîteva ore libere, în care să poată merge să voteze. IPP mai solicită actualizarea datelor de către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor sub sancţiunea demiterii conducerii naţionale şi judeţene a acestei structuri, deoarece jumătate din persoanele care votează pe liste suplimentare, etichetate ca fiind “turişti electorali”, sînt de fapt persoane care se prezintă în ziua votului la secţia de votare şi dovedesc cu cartea de identitate că au adresa în raza arondată respectivei secţii de votare dar nu sînt regăsite pe liste, din vina celor ce le întocmesc. De asemenea, IPP consideră că Parchetul are indicii suficiente în cazul unor candidaţi care au obţinut un număr de voturi cu un ordin de mărime sub cele 200.000 de semnături necesare depunerii candidaturii pentru a începe investigaţiile privind eventualele falsuri.