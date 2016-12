IPS Teodosie, acuzat că a făcut afaceri cu Brîul Maicii Domnului

Scandalurile în care este vehiculat numele Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, par să nu se mai sfîrşească. Acuzat de luare de mită şi complicitate la fals intelectual, lucru nedovedit nici pînă astăzi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar pus la zid şi că ar fi dat bir cu fugiţii după declanşarea scandalului, IPS Teodosie este acuzat acum de un preot pentru afaceri cu biserica. Traian Chircu, fost preot paroh al Bisericii de Garnizoană Mangalia, suspectat el însuşi de Consistoriul Eparhial pentru o \"gaură\" de trei miliarde de lei vechi, susţine că Înaltul ierarh tomitan a cîştigat de pe urma aducerii Brîului Maicii Domnului din Grecia suma de 300.000 de euro. În replică, purtătorul de cuvînt al Arhiepiscopiei, preotul Eugen Tănăsescu, crede că este vorba de o răzbunare din partea preotului din Mangalia. Chiar dacă recunoaşte faptul că Arhiepiscopia Tomisului are în prezent datorii la bugetul de stat, Eugen Tănăsescu susţine că acestea au fost acumulate în urma acţiunilor sociale şi culturale ale Bisericii.

Nu au trecut nici trei săptămîni de la izbucnirea scandalului privind implicarea Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, într-un posibil caz de luare de mită şi încălcare a legilor bisericeşti, că alte acuzaţii sînt lansate la adresa Înaltului ierarh. După ce a primit şi şocul acuzaţiilor privind colaborarea Paulei Iacob cu Securitatea, culmea, la nicio zi după ce cunoscuta avocată a preluat cazul Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie primeşte o lovitură chiar din partea unuia dintre preoţii săi. Devenit peste noapte unul dintre cei mai vehemenţi contestatari ai Înaltului ierarh după suspendarea sa din Biserica de Garnizoană Mangalia, preotul Traian Chircu susţine acum că IPS Teodosie face afaceri cu biserica. Chiar dacă a trecut un an de cînd Brîul Maicii Domnului a ajuns din Grecia, atît la Constanţa, cît şi la Mangalia, fostul paroh al Bisericii de Garnizoană afirmă că Arhipepiscopul Tomisului ar fi cîştigat de pe urma prezenţei relicvei în Dobrogea nu mai puţin de 300.000 de euro. În opinia preotului Traian Chircu, totul s-a desfăşurat astfel încît credincioşii care au trecut pe la preţioasa relicvă să scoată cît mai mulţi bani din buzunare, prin creşterea preţului \"brîuleţelor\" de la trei la cinci lei. \"În faţa reprezentanţilor Sfîntului Sinod, mi-am luat angajamentul că, sub nici o formă, nu vor exista interese materiale odată cu aducerea Sfîntului Brîu în România. În momentul cînd am ajuns cu el în Mangalia, Înaltul Teodosie a avut grijă să transforme aducerea Sfîntului Brâu în România într-o afacere personală\", susţine Traian Chircu. Nu de aceeaşi părere este şi purtătorul de cuvînt al Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Eugen Tănăsescu, care apreciază că acuzaţiile au apărut după ce preoţii contestatari ai Înaltului ierarh au constatat că nu mai au nicio bază pentru a continua scandalul privind luarea de mită. \"În primul rînd, ceeea ce se întîmplă este o răzbunare din partea preotului Traian Chircu, mai ales că atunci cînd s-a adus Brîul Maicii Domnului la Mangalia acesta nu a putut justifica o pagubă de 3 miliarde de lei vechi. De aceea, preotul Chircu a fost suspendat din funcţie şi trimis în faţa Consistoriului Eparhial. Pentru că Arhiepiscopul Tomisului l-a ajutat chiar şi atunci cînd a venit cu probleme pe malul mării şi a crezut că mai merită o şansă de reabilitare, i s-a oferit posibilitatea de a merge într-o altă parohie în ţară. Dacă preotul Traian Chircu crede că a sluji biserica este o afacere, atunci şi-a greşit vocaţia. Este o campanie la adresa Înaltului, mai ales că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a început nicio anchetă în acest sens\", a declarat Eugen Tănăsescu. Acesta susţine că toate acuzaţiile privind tarifele \"brîuleţelor\" sînt nefondate, întrucît nimeni nu îi obligă pe credincioşi să plătească bani în acest sens. \"Cu siguranţă, preotul Chircu confundă biserica cu tribunalul. A făcut tot acest spectacol de prost gust într-o televiziune, alături de preoţii Mustaţă sau Guriţă, ceea ce mă face să cred că aceştia au alte interese decît cele bisericeşti. Oamenii lasă bani dacă vor, iar aceste sume sînt folosite pentru acţiuni sociale sau umanitare. S-a întîmplat aşa cu aducerea sfintelor relicve şi la Iaşi, şi la Galaţi, dar şi în alte mari oraşe din ţară\", a afirmat Tănăsescu. Cum în poveste a intervenit şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice, care a declarat prin reprezentantul său, Valentin Criveanu, că \"Arhiepiscopia Tomisului figurează cu obligaţii de aproximativ 1.700.000 de lei, reprezentînd impozit venit salarii şi contribuţii la asigurările sociale\", preotul Tănăsescu a încercat să lămurescă şi această problemă. \"Veniturile bisericii din donaţiile credincioşilor nu sînt venituri publice. Nu înţeleg de unde a apărut această falsă problemă faţă de datoriile Arhiepiscopiei. La fel ca alte instituţii, Arhiepiscopia Tomisului are datorii pe care le-a acumulat din acţiunile umanitare sau culturale derulate. Vom plăti aceste datorii, vom fi prezenţi şi atunci cînd Justiţia ne-o va cere însă este important să se înţeleagă că aceste scandaluri lovesc în Biserică\", a mai declarat preotul Eugen Tănăsescu.