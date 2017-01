ÎPS Teodosie, anchetat pentru luare de mită

00:11:37 / 18 Octombrie 2016

Va bucuratzi ! De ce va bucuratzi ? DE FAPTUL CA SUNTEM UN POPOR DE BUNA CREDINTZA !

SA FIE CHEMATZI LA DNA, TOTZI : PREOTZII CARE AU DAT SI LUAT BANI PENTRU EI, CA NU AU LUAT SI NU AU DAT BANI, PENTRU NOI, CRESTINII DE RAND. SUNT PREOTZI CARE AU AVERI FRUMOASE : MASINI LUXOASE, CASE, VILE DE LUX, MERG IN CONCEDII DE VIS....... , DE PE URMA OAMENILOR NAIVI SI CREDULI ! SA FIE CHEMATZI LA DNA TOTZI : MITROPOLITII, IERARHII DIN BCOR ( NU BOR ! ), IN FRUNTE CU PFP DANIEL SI TOTZI CEILALTZI APARTZINATORI AI CULTELOR DIN ROMANIA, FARA EXCEPTZIE ! SA NU FIE IERTATZI, NICI UNUL ! EXISTA CAZURI DE PREOTI DIVORTZATZI, FARA EI IN PAROHII, SA FIE TRIMISI IN MANASTIRI, SI SA NU FIE AVANSATZI IN FUNCTZII ( VEZI, BISERICILE PARALELE, EX. GHERASIM SI ALTZII ). SUNT PREOTZI PARASITZI DE SOTZII, UNII SUNT SERIOSI SI CUMINTZI, MERITA CA SA SLUJEASCA-N BISERICI DE PAROHII ! BISERICA CRESTINA ORTODOXA, TREBUIE CURATZATA DIN TEMELIE, ADICA PE VERTICALA SI PE ORIZONTALA SI NU DOAR, O SPOIALA DE CURATZENIE. TREBUIE CONFISCATE AVERILE SI BANII DATZI STATULUI SI BINE CHIBZUITZI DE OAMENI FIDELI AI ACESTUI POPOR, DAR CUM ACESTIA LIPSESC IN ACEST MOMENT, PERIOADA ISTORICA, NE-AM CONVINS, CA SI ACEASTA CHESTIUNE, ARE SA SE IMPOTMOLEASCA CA SI CELE DIN POLITICA. DACA SE FACE CA PANA ACUM CU POLITCIENII, NE-AM LAMURIT, CA ESTE DOAR O RAFUIALA PESTE TOT, INTRE CLANURILE : POLITICE SI BISERICESTI, CA-I PRECAMPANIA ELECTORALA SI URMEAZA CAMPANIA ELECTORALA SI ACUM, CARE PE CARE, SA VADA POPORUL PROSTIT SI IMPOVARAT DE ATATEA TAXE SI IMPOZITE, CA VEZI DOAMNE, SE FACE TREABA / CURATZENIE, SI CA, I-AU PRINS PE HOTZI, DAR IN CEI 26 DE ANI DE LA REVOLUTZIE, DE CE S-A TRENAT CHESTIUNEA ACEASTA CU HOTZII NEAMULUI ?! NE-AM SATURAT DE JONGLERIILE ACESTEA POLITICE SI INTERESELE UNORA / ALTORA CU NEAMUL ROMANESC, CRESTIN ORTODOX IN MAREA LUI MAJORITATE SI DUCEREA CU ZAHARELUL ! II INCHID ! II SCOT SI RAMAN BINE MERCI, CU BANII, AVERILE SI RESTUL.... . SI NOI, CREDEM TOT CIRCUL ASTA, PENTRU CA SUNTEM CONSIDERATZI, CA FIIND UN POPOR STUPID, PROST.... ! EXISTA PREOTZI CRESTINI SI NE CRESTINI : DEMNI, CAPABILI, SIMPLI, MODESTI, SARACI DAR BINEPLACUTZI LUI DUMNEZEU SI OAMENILOR, ACESTIA MERITA TOT RESPECTUL NOSTRU / TUTUROR !