IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, rămâne sub control judiciar

14:41:32 / 22 Mai 2017

GICA

Defapt ce fac ăștia cu Teodosie, defapt pregătesc terenul pentru noi toți creștinii, hărțuirea asta dă un semn și totodată este un răspuns, la ce pregătesc în taină, urâtorii de HRISTOS, de Dumnezeu, pedepsirea și exterminarea creștinilor ortodocși ! Ei, defapt nu au nimic cu Teodosie, el este doar pretextul pentru a slăbi de colo, de colo și câte puțin, câte puțin, adică " pas cu pas ", ce nu am mai auzit astfel de vorbe, vorbite și spuse ?! Dacă creștinii ortodocși " vor dormi pe o ureche ", se vor trezi într-o zi, fără păstor așa vrednic sau ne vrednic cum este și turma, adică noi, creștinii ortodocși de rând, prăduită / prăduiți de lupii care acum sunt îmbrăcați în piei de oaie, lupii, acum zic și ne flutură vorbe, că vor binele din lume, nouă românilor de aici și de pretutindeni, dar să ferească Dumnezeu, când are să înceapă prigoana pe față, are să se repete prigoana din primele secole ale creștinismului, cu1700 de ani în urmă, unde în COLOSSEUMUL roman, de lângă Roma, a curs mult sânge de creștini, Doamne ferește de mintea omului când ajunge, să se asemene cu cea a dobitoacelor ?! SĂ NE TREZIM, PÂNĂ NU-I PREA TÂRZIU ȘI SĂ NU NE LĂSĂM DUȘI DE " VALUL PIERZĂRII " AL LUPILOR CARE DEOCAMDATĂ ÎNCEARCĂ, CHIAR INSISTĂ SĂ SFÂȘIE TURMA ȘI MAI ÎNTÂI PĂSTORUL, SĂ SĂRIM ÎN SPRIJINUL PĂSTORULUI, CĂ NU-I DE GLUMIT CU NI SE PREGĂTEȘTE, DAR INCONȘTIENȚA ȘI NEPĂSAREA, NE VOR COSTA, ADICĂ PIERDEREA DARULUI DE LA DUMNEZEU, DE A FI CREȘTINI ȘI PENTRU ACEST FAPT, VOM DA, UN GREU RĂSPUNS LA TIMPUL POTRIVIT !