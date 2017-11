IPS Teodosie cere ridicarea controlului său judiciar

IPS Teodosie a spus, marţi, în faţa magistraţilor de la ICCJ, că doreşte să înceteze controlul judiciar în cazul său, pentru că măsura este „o povară” nu doar pentru el, ci şi pentru studenţii săi, întrucât cursurile sunt întrerupte din cauză că prelatul este obligat să se prezinte la Poliţie.

Judecătorii Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au luat în discuţie, marţi, solicitarea IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, de revocare a măsurii controlului judiciar în dosarul Fermei Nazarcea, în care este acuzat, alături de alte persoane, de obţinere fără drept de fonduri europene.

„Vreau să fiu luat în seamă la egalitate cu ceilalţi inculpaţi. S-a spus că, având funcţie, aş putea avea un ascendent. Sunt pedepsit pentru funcţie? Am înţeles că trebuie menţinut controlul până la audieri, au fost audiaţi ceilalţi, au spus tot ce aveau de spus, nu mai înţeleg de ce să fie menţinut. Eu am cursuri în fiecare zi şi trebuie să le întrerup să merg la semnătură. Nu am cârtit, înţeleg că trebuie să mă supun legilor, aşa cum sunt orânduite. Vă rog să mă eliberaţi de această povară, nu doar eu o suport, ci şi cei care trebuie să primească o învăţătură de la mine”, a spus IPS Teodosie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

ÎPS Teodosie este inculpat într-un dosar în care este judecat, alături de alte persoane, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.