ÎPS Teodosie, cetăţean de onoare al oraşului Techirghiol

Sâmbătă şi duminică, locuitorii din Techirghiol, dar şi turiştii au participat la manifestările prilejuite de „Zilele oraşului”. Sărbătoarea oraşului a fost deschisă cu o şedinţă festivă a Consiliului Local, în cadrul căreia i-a fost acordat titlul de cetăţean de onoare al oraşului Techirghiol Înalt Prea Sfinţitului Teodosie. „În fiecare an dorim să acordăm titlul de cetăţean de onoare al oraşului unei personalităţi marcante care, într-un fel sau altul, a contribuit la promovarea imaginii oraşului. ÎPS Teodosie a fost mereu alături de locuitorii oraşului. Am dorit să îi mulţumim prin acordarea acestui titlu”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. Staţiunea a fost gazdă şi pentru o delegaţie de personalităţi străine, atât din Italia, cât şi Turcia. Au fost prezenţi, astfel, Adem Dalcic, primarul localităţii Tekirdag, din Turcia, însoţit de trei consilieri, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Oraşelor Termale din Italia, Massimo Tedeschi, dar şi prefectul Eugen Bola. Prezenţa a fost foarte mare la evenimentele organizate. „Mă bucur că am putut să organizăm şi anul acesta sărbătoarea oraşului, chiar dacă, din punct de vedere bugetar, nu au fost cele mai bune condiţii. Consider că locuitorii oraşului merită să cheltuim pentru ei, o dată pe an, 20.000 de euro pentru două zile de sărbătoare”, a spus primarul.