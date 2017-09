IPS Teodosie, condamnat să... dea cu subsemnatul la Poliție încă două luni

19:10:58 / 01 August 2017

Te doare mintea ...

Derbedeul asta in sutana , este de o nesimtire uriasa . Spune ca doar ,,judecata de apoi '' conteaza pentru el , si in felul asta , ii insulta nu numai pe judecatorii , care isi fac meseria , ci si pe romanii astia fraieri , care nu au luat cu japca ferme infloritoare -precum Nazarcea , si nu au putut lua nici macar bani din banci , ce sa mai vorbim de sume astronomice de la APIA . Stim cum ratatul ala politic Nastase , i-a dat Nazarcea pe mana bagabontului securist in sutana , iar in plus , inca trei milioane de sticle de vin de cea mai buna calitate , aflate in crama fermei . La fel ca demolatorii acestei Romanii , Spagoveanul Teodosie si guzganii si parazitii din jurul sau , precum cel peltic Tanasescul , trebuie dusi urgent la ocna si tinuti acolo pana sa sfarsitul vremurilor ! Mama lor ...