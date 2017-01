ÎPS Teodosie, întâmpinat cu scandal la sediul IPJ Constanța, de un fost preot

18:41:44 / 27 Octombrie 2016

inaltpreasfintitul

Retineti ca omul asta de care va bateti joc e aproape un sfant in viata. Putini sunt cei care inteleg postul si rugaciunea ca dumnealui. Astazi a preferat sa respecte controlul judiciar si sa se prezinte sa semneze in loc sa mearga la Patriarhie la Sfantul Dimitrie Basarabov. Putea vere amanare pentru maine insa procurorii l-au amenintat cu arestul preventiv. Presa il haituie ca pe un criminal insa reiese din dosar ca a refuzat mita iar la Apia nu apare semnatura dumnealui nicaieri. E o mizerie orchestrata care scoate toate leprele in fata dandu-le credibilitate. Fostul preot Mascas in clipa caterisirii avusese patru sotii oficiale, numeroase nereguli de conduita preoteasca. Acum Masca e prezent la toate stirile ca fiind un preot marginalizat de Inalatul Teodosie. Acum sa stam stramb dar sa judecam drept.