IPS Teodosie spune că este nevinovat şi că are încredere în Justiţie

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, pus oficial sub acuzare pentru luare de mită şi instigare la fals intelectual, spune că este nevinovat şi acceptă cercetarea penală cu demnitate, arătînd că are încredere în demersurile justiţiei pentru stabilirea adevărului. „Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, indiferent de speculaţiile pe care mass-media şi le poate îngădui, în calitate de cetăţean al acestei ţări şi de slujitor al Bisericii Ortodoxe, acceptă această cercetare cu demnitate şi, ştiindu-se nevinovat, are încredere în demersurile Justiţiei române pentru stabilirea adevărului”, se arată într-un comunicat dat ieri publicităţii de către Arhiepiscopia Tomisului, semnat de Preot Dr. Alin Constantin Boc, Secretar eparhial, reprezentantul instituţiei în relaţia cu mass-media. Potrivit sursei citate, art. 52 din Codul de Procedură Penală consfinţeşte “prezumţia de nevinovăţie” ca pe o regulă de bază a oricărui proces penal. În acest sens se precizează că “orice persoană este considerată nevinovată pînă la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărîre penală definitivă”. Amintim că Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost pus oficial sub acuzare, procurorii Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din Parchetul instanţei supreme începînd urmărirea penală faţă de prelat, dar şi faţă de alţi doi preoţi, au informat, ieri, surse judiciare. „Am fost sunat marţi de cineva de la Parchetul General, care mi-a transmis că sînt aşteptat vineri la Parchet, dar nu mi-a spus pentru ce. Nu mi-au fost aduse la cunoştinţă oficial acuzaţiile, însă vineri va merge avocatul meu la Bucureşti. Referitor la acuzaţii, acestea sînt numai presupuneri”, a declarat, ieri, IPS Teodosie. Amintim că Arhiepiscopul Tomisului a fost audiat, în 30 iulie, în dosarul care a fost deschis ca urmare a unui material apărut în presă care a relevat anumite practici în modul de înscriere la Facultatea de Teologie, înaltul ierarh fiind suspectat de corupţie şi fals. Potrivit surselor citate, procurorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au început urmărirea penală faţă de IPS Teodosie pentru luare de mită şi instigare la fals intelectual, iar faţă de preoţii Bogdan Chiriluţă şi Emil Brăescu, inspectorul Biroului Catehizare, pentru complicitate la luare de mită şi, respectiv, pentru fals intelectual. Acest dosar a ajuns de la Parchetul Tribunalului Constanţa (care s-a autosesizat suspect de rapid în acest caz, deşi nu era de competenţa acestei instituţii să o facă) la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) după ce Arhiepiscopia Tomisului a confirmat că ierarhul face parte din înaltul cler al Bisericii Ortodoxe Române (BOR), astfel că atrage competenţa procurorilor PICCJ de investigare a acuzaţiilor ce i-au fost aduse lui IPS Teodosie. Potrivit Parchetului Tribunalului Constanţa, în martie 2009, deşi trecuseră şase luni de la începerea anului şcolar, în schimbul sumei de 3.000 de euro, din care a fost oferită suma de 850 de euro, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, ar fi intermediat înscrierea, pe bază de documente false, antedatate, la Facultatea de Teologie, a unui reporter de la ziarul “România Liberă”, fiind ajutat în acest sens de către inspectorul Biroului Catehizare, părintele Emil Cosmin Brăescu. IPS Teodosie este primul înalt ierarh ortodox cercetat penal în istoria BOR, din 1990 încoace.

Sinodul Mitropolitan va lua în discuţie cazul IPS Teodosie după ce instanţa va pronunţa o decizie definitivă şi irevocabilă. “IPS Teodosie al Tomisului se află sub ancheta ICCJ în calitate de decan al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii de stat “Ovidius” din Constanţa, şi nu pentru presupuse nereguli statutare săvîrşite în calitate de Arhiepiscop al Tomisului (sacramentale, administrativ-bisericeşti, juridico-contabile)”, declara, miercuri, purtătorul de cuvînt al Patriarhiei Române, părintele Constantin Stoica. Potrivit acestuia, cercetarea presupuselor nereguli de la Facultatea de Teologie din Constanţa trebuie făcută de către Universitatea “Ovidius”, de care aparţine, şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. “O cercetare a situaţiei de către Biserică înseamnă o imixtiune în problemele interne ale Universităţii şi o încălcare a autonomiei universitare. Pînă la o decizie definitivă şi irevocabilă, Sinodul Mitropolitan nu poate analiza şi lua măsuri în acest caz”, a mai spus părintele Stoica.

Întrebat despre acest caz, rectorul Universităţii “Ovidius” din Constanţa, prof. univ. dr. Victor Ciupină, a declarat: „Deocamdată, există prezumţia de nevinovăţie. Vom aborda şi în cazul de faţă această posibilitate, de nevinovăţie. Este acuzat şi vom aştepta să vedem ce decizie va lua instanţa. În ceea ce priveşte instituţia pe care o conduc, o eventuală decizie poate fi luată doar în cadrul Senatului Universităţii. Încă nu s-a discutat acest caz în Biroul Senatului”.